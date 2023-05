Hot-dog w Żabce za 1 zł przy zakupie papierosów. MZ interweniuje w prokuraturze i UOKiK

Popularna sieć sklepów Żabka ruszyła z nową promocją. Z kampanii reklamowej wynikało, że przy zakupie konkretnych marek papierosów, hot-doga można kupić jedynie za złotówkę. Reklama zwróciła uwagę m.in. aktywisty Jana Śpiewaka . "Żabka jest bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego" – napisał.

Do sprawy włączyło się Ministerstwo Zdrowia, które zapowiedziało podjęcie interwencji nie tylko w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale także w prokuraturze.

"Reklama wyrobów tytoniowych jest niedopuszczalna i nieważne do jak wąskiego grona osób jest kierowana oraz czy są to tylko palacze. Jesteśmy zobligowani skierować sprawę do prokuratury i UOKiK. Liczymy, że dla sieci Żabka zdrowie klientów jest najważniejsze i wycofa reklamę" – czytamy na twitterowym profilu resortu.

twitter

Tymczasem biuro prasowe sieci Żabka Polska przekazało, że reklama okazała się nietrafiona. "Krytyczne głosy dotyczące sposobu prezentowania naszej oferty są dla nas bardzo istotne. Zgadzamy się, że nawet w przypadku braku przesłanek prawnych, tak jak ma to miejsce w obecnej sytuacji, komunikacja może być niewłaściwa z innych powodów. Dlatego zdecydowaliśmy o wycofaniu komunikacji tej konkretnej oferty, co ma miejsce dzisiaj" – wskazano w komunikacie prasowym, który cytuje w mediach społecznościowych PAP.

Celebryci z zarzutami

Pod koniec kwietnia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Maciejowi Musiałowi i Julii Kuczyńskiej. Celebryci promowali napoje alkoholowe w mediach społecznościowych, tym samym naruszając ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Śledczy twierdzą, że Musiał reklamował na swoim Instagramie szkocką whiskey i włoskie piwo. Tych naruszeń miał dopuścić się 31 sierpnia 2021 r. i 6 lipca 2022 r. Z kolei influencerka znana w mediach społecznościowych jako Maffashion na swoim instagramowym profilu promowała tylko włoskie piwo. Data rzekomej reklamy to 23 czerwca 2022 r.

Za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi każdej z tych osób grozi kara finansowa od 10 do 500 tys. zł. Rzecznik Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota Aleksandra Skrzyniarz powiedziała portalowi tvp.info, że akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do sądu 18 kwietnia.

Czytaj też:

Nielegalna reklama alkoholu. Znani prezenter i biznesmen z zarzutami