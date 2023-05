"Mam wtedy zajęcia ze studentami". Posłanka Polski 2050 o marszu 4 czerwca

Przypomnijmy, że w połowie kwietnia szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział zorganizowanie marszu w Warszawie. Wydarzenie jest planowane na 4 czerwca.

"Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie. Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską" – pisał były premier w mediach społecznościowych.

Wątpliwości opozycji. Mucha: Nie zostaliśmy zaproszeni

Chociaż demonstracja odbędzie się już za trzy tygodnie to liderzy największych ugrupowań opozycyjnych na razie nie poparli inicjatywy i nie zadeklarowali udziału w marszu.

W demonstracji udział nie weźmie m.in. posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. – Niestety mam zajęcia ze studentami dokładnie od godz. 12. To zostało ustalone ze znacznym wyprzedzeniem – tłumaczyła polityk w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski.

– Gdybym nie miała tych zajęć (…), to na marszu byłabym, ale jako obywatelka. My nie zostaliśmy jako inne partie zaproszeni na ten marsz. Notabene PO ogłosiła ten marsz swoim marszem, nie zapraszając nawet swoich koalicjantów z KO – dodała posłanka.

– Wielu naszych ludzi, działaczy z Warszawy, będzie na tym marszu, bo uważają, że po prostu trzeba świętować tej dzień, ale mamy też wielu działaczy w różnych miejscach Polski i którzy mówią, że chcą świętować u siebie – podkreśliła jednocześnie Mucha.

Hołownia: Odpuśćmy sobie z tym marszem

Pod koniec kwietnia lider Polski 2050 apelował o zakończenie dyskusji nt. tematu marszu 4 czerwca. – Słuchajcie, odpuśćcie sobie, odpuśćmy sobie naprawdę z tym marszem 4 czerwca. Co to za jakaś nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko inne? – mówił Szymon Hołownia podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych.

– 4 czerwca jest 4 czerwca. Co zrobimy 4 czerwca, czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Czy PiS się od tego rozpadnie, że my pomaszerujemy w Warszawie? – pytał polityk.

– Pamiętacie marsze w 2019 roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Pamiętacie te sondaże, które wtedy pokazywały wspaniałe zwycięstwo? Marszami w Warszawie wyborów się nie wygrywa – dodał Hołownia.

Czytaj też:

Tusk gra o TuskaCzytaj też:

Nowacka: Poproszę Tuska, żeby napisał śliczne zaproszenia dla Zandberga i Hołowni