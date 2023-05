Pionki koło Radomia. Zatrzymano podejrzanego o pobicie 80-letniego księdza

Podinsp. Katarzyna Kucharska, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu poinformowała, że funkcjonariusze prowadzili czynności w kierunku uszkodzenia ciała. Dodała, że sprawca ataku na księdza został szybko wytypowany dzięki nagraniu z monitoringu. Policja nie udziela więcej informacji. Nie wiadomo, co kierowało sprawcą, który napadł na duszpasterza.

80-letni ks. Leon Czerwiński to były proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Pionkach. Do ataku na duchownego doszło na wysokości boiska Zespołu Szkół Średnich, od strony Al. Królewskiej. Był ubrany w stój duchowny, komżę z bursą z olejem chorych, wracał na plebanię po odwiedzeniu chorych, do których szedł z Najświętszym Sakramentem. Po badaniu w szpitalu i zgłoszeniu na policję ks. Leon wraca do sił choć z widocznymi zewnętrznymi obrażeniami w domu.

– Ksiądz ubrany w stój duchowny, komżę z bursą z olejem chorych, wracał na plebanię po odwiedzeniu chorych, do których szedł z Najświętszym Sakramentem. Dla sprawcy ten fakt ani to, że atakuje starszą 80-letnią osobę, nie miały znaczenia. Być może zrobił to tylko dlatego, że był to ksiądz, osoba duchowna – przekazał w oświadczeniu ks. Mariusz Wincewicz, proboszcz parafii.

Kanada: Policja odnotowuje wzrost liczby ataków na katolików

W Kanadzie odnotowano 260-procentowy wzrost aktów nienawiści wobec katolików – z 43 ataków w 2020 r. do 155 w 2021 r. Dane pochodzą od kanadyjskiej policji i zostały opublikowane przez tamtejszy urząd statystyczny. KAI zaznacza, że niepokoi fakt, iż na przestrzeni ostatnich lat liczba odnotowanych aktów nienawiści wzrosła z 1414 w 2012 r. do 3360 w 2021 r. Jak zaznacza jednak kanadyjska policja, ponad połowa przypadków ma charakter zachowań bez użycia przemocy fizycznej i gróźb, a więc jest to nade wszystko dotkliwe wyśmianie czy obrażanie.

Najwięcej aktów nienawiści ma podłoże rasowe – to ponad 50 proc. wszystkich odnotowanych przypadków. Kolejną pozycję zajmuje wrogość wobec religii – w tym przypadku doszło do 64-procentowego wzrostu liczby ataków w 2021 r. względem roku poprzedniego. Rośnie także liczba przestępstw motywowanych wrogością przeciwko orientacji seksualnej.

