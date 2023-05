Plebiscyt Lwy Ordo Iuris. Jak i gdzie zgłaszać kandydatów?

W tym roku mija dokładnie 10 lat od dnia, w którym Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją misję obrony życia, rodziny i wolności. Dzięki wsparciu darczyńców, pierwsza dekada istnienia Ordo Iuris była czasem bezprecedensowego rozwoju projektu. Ordo Iuris jest doceniany w wielu środowiskach, przywiązanych do sprawiedliwości, chrześcijańskiego dziedzictwa i zwykłego zdrowego rozsądku.

Obojętni wobec działalności Instytutu nie pozostają także jego przeciwnicy. Parlament Europejski już w dwóch rezolucjach dostrzegł kluczową rolę Ordo Iuris w ochronie życia i rodziny, a wielcy globalni lobbyści aborcyjni i genderowi bezskutecznie próbowali wykluczyć organizację ze współpracy z instytucjami UE. Od wielu lat organizacja wspiera niezliczone stowarzyszenia, fundacje i inicjatywy w całej Polsce, z czasem budując także międzynarodowe koalicje naciskające na ponadnarodowe organizacje jak UE, ONZ czy Rada Europy, będąc jednym z największych prawniczych think-tanków w całej Europie. Dostrzegł to nawet liberalny i wpływowy portal POLITICO.

Lwy Ordo Iuris

W związku z tym Instytut organizuje nowe przedsięwzięcie. Z okazji 10. rocznicy założenia Instytutu, postanowił docenić i pokazać konkretne osoby, które podejmują trudną i nierówną walkę z radykalnymi ideologami i lobbystami.

"W Polsce istnieje mnóstwo cennych inicjatyw, organizacji i osób oddanych celom, tożsamym z fundamentem misji Ordo Iuris. Za każdą z nich stoją konkretne osoby. Od lat poznajemy je, nieustannie dyskretnie pomagając naszą wiedzą prawniczą, a także broniąc ich w polskich sądach. Wielu z tych wspaniałych ludzi bardzo potrzebuje naszego wsparcia i uznania, bo na co dzień nie są dostrzegani. Często też za mówienie prawdy, skuteczność i odwagę spotyka ich nienawiść i szykany ze strony 'możnych tego świata'. A czasem po prostu ze strony współpracowników i przełożonych" – pisze Ordo Iuris.

"Dziś chcemy nagłośnić ich osiągnięcia, pokazać, docenić i wyrazić nasz najgłębszy szacunek i uznanie dla ich pracy. Bo wiemy, że nic silniej nie buduje więzi niż wzajemna życzliwość środowisk podzielających tę samą misję. Nagradzając, budujemy wspólnotę. Środowisko tak silnie i niezależne jak nasze powinno być ośrodkiem jednoczącym i budującym szeroką koalicję dla obrony sprawiedliwości, życia, rodziny, wolności" – informuje.

"Dlatego już dzisiaj rozpoczynamy wyłanianie kandydatur do nagrody 'Lew Ordo Iuris'. A we wrześniu, podczas szczególnej gali, która w jednym miejscu zgromadzi jak najliczniejsze środowiska, wręczymy specjalne statuetki "Lwów Ordo Iuris" dla osób najbardziej zasłużonych dla obrony życia, wolności, rodziny oraz polskiej kultury i chrześcijańskiego dziedzictwa naszego narodu" – informuje think tank.

Jak zgłaszać kandydatów?

Nagrody zostaną przyznane w pięciu głównych kategoriach:

* Życie

* Rodzina

* Wolność

* Chrześcijańskie Dziedzictwo Narodu

* Kultura

Kandydatów do plebiscytu może zgłosić każdy za pomocą formularza na stronie lwy.ordoiuris.pl, na której znajduje się więcej informacji na temat kategorii i szczegółów plebiscytu.

Po etapie zgłaszania kandydatur, powołana przez Ordo Iuris Kapituła Nagrody wyłoni po trzech nominowanych w każdej kategorii. "Spośród nominowanych nagrodzonych wyłonią nasi Przyjaciele i Darczyńcy w specjalnym plebiscycie, który rozpocznie się już w czerwcu" – informuje.

"Dodatkowo, spośród wszystkich nominowanych, zostanie wyłoniony laureat szóstej kategorii - Nagrody Specjalnej, którego wybiorą członkowie Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris. To szczególna nagroda, bo jej laureata wskażą ci, którzy zaangażowali się w naszą wspólną misję regularnym wsparciem finansowym, zapewniając Instytutowi Ordo Iuris niezależność i stabilność, pozwalając nam czynić śmiałe plany na przyszłość" – czytamy dalej.

Czytaj też:

Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy? Ordo Iuris ostrzegaCzytaj też:

Niekonstytucyjna propozycja zmian w Konstytucji – opinia prawna Ordo Iuris