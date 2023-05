"Przypieczętowanie sojuszu". Media: Emilewicz wróci do rządu

Jadwiga Emilewicz otrzyma nominację na pełnomocnika rządu do spraw pomocy dla polskich firm za granicą – poinformował w czwartek portal Polityka.pl.

Wiadomość potwierdziły dwa niezależne źródła w obozie władzy. – To ostateczny dowód na to, że Emilewicz gra w jednej drużynie z premierem i może liczyć na jego poparcie w wyborach do Sejmu. Będzie prawdopodobnie znów startować z naszych list z Poznania – powiedział jeden z informatorów, który chciał zachować anonimowość. Media piszą o "przypieczętowaniu sojuszu" Jadwigi Emilewicz z premierem Mateuszem Morawiecki.

Kariera polityczna Jadwigi Emilewicz

Jadwiga Emilewicz była w latach 2015-2018 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 2018-2019 pełniła funkcję ministra przedsiębiorczości i technologii w pierwszym rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, a w latach 2019-2020 – ministra rozwoju. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. polityk kandydowała do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości i uzyskała mandat posła IX kadencji. Startowała z okręgu poznańskiego, otrzymując blisko 44 tys. głosów W kwietniu 2020 r. objęła stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów. We wrześniu 2020 r. została wybrana na przewodniczącą poznańskiego okręgu partii Jarosława Gowina – Porozumienie. Zaledwie 20 dni później ogłosiła odejście z formacji, zostając bezpartyjnym parlamentarzystą w klubie parlamentarnym PiS. Decyzję uzasadniła coraz częstszą różnicą zdań z politykami Porozumienia, w tym z prezesem partii – Jarosławem Gowinem. W październiku 2020 r. zakończyła pełnienie funkcji rządowych.

W 2020 r. Jadwiga Emilewicz została członkiem rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Natomiast w 2022 r. członkiem rady Teatru Muzycznego w Poznaniu.

