"Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". W weekend duża konwencja PiS

Politycy PiS, PO, Konfederacji, Lewicy, PSL i Polski 2050 coraz intensywniej jeżdżą po kraju, gdzie spotykają się z wyborcami i swoimi kadrami. Na najbliższą sobotę i niedzielę duże wydarzenie zaplanowało Prawo i Sprawiedliwość.

"Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości"

O godz. 11 rozpocznie się konwencja nazwana "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". W rozłożonym na dwa dni wydarzeniu weźmie udział prezes Jarosław Kaczyński i czołowi politycy partii. Sztab PiS zapowiedział, że konwencja zostanie podzielona na kilkanaście paneli tematycznych. Oprócz polityków PiS pojawią się zaproszeni goście, którzy będą uczestniczyć w poszczególnych dyskusjach. Przedstawione zostaną postulaty programowe.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział, że w trakcie weekendowej debaty programowej PiS w innowacyjnej formule będzie kontynuować rozpoczętą kilkanaście tygodni temu pracę programową pod hasłem "Przyszłość to Polska". Jak dodał, propozycje programowe partii stanowić będę rezultat wielu rozmów przeprowadzonych z Polakami.

Bochenek podkreślił, że nazwa "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliowości" nie jest przypadkowa. – Z badań socjologicznych wynika, że jedną z głównych zalet PiS w oczach Polaków jest pracowitość. Sądzi tak również wielu wyborców opozycji. Dlatego w najbliższy weekend czeka nas intensywna praca – mówił.

– Przed nami weekend programowych rozmów Prawa i Sprawiedliwości. Tu jutro i pojutrze będzie pracowicie jak w ulu – powiedział europoseł Tomasz Poręba w krótkim materiale zapowiadającym konwencję.

twitter

Kaczyński: Przyszłość to Polska

W marcu Prezes PiS poinformował, że w ramach ofensywy programowej „Przyszłość to Polska” jego partia odbędzie tysiące spotkań, w których będą uczestniczyć wszyscy parlamentarzyści PiS na czele z premierem Morawieckim oraz byłą premier Beatą Szydło.

– Chcemy, żeby Polska była krajem, który realizuje to, co wielu ludziom w Europie się wydawało niemożliwe. Żebyśmy byli krajem, w którym rodzinom żyje się nie gorzej, a często lepiej od tych starych bogatych zachodnich demokracji. Niektórzy już przed tym na Zachodzie ostrzegają. Mówią o tym ze zdumieniem, nawet pewnym rodzajem oburzenia. My chcemy, żeby byli oburzeni, chociaż jesteśmy do nich pozytywnie nastawieni, bo Polska jest przyszłością. Przyszłość to Polska – podkreślił.

Od tego czasu Jarosław Kaczyński aktywnie włączył się w kampanię. 22 kwietnia prezes PiS wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Janowie Lubelskim. Spotkanie zatytułowano "Polska Jest Jedna - Inwestycje Lokalne".

Rozpoczynając swoje przemówienie lider PiS powiedział, że 2015 roku rozpoczęła się zmiana ustroju Polski, szczególnie ustroju społeczno-gospodarczego. W dalszej części wypowiedzi tłumaczył, co przez to rozumie.

Czytaj też:

Sobolewski: W ten weekend padną ciekawe zapowiedzi, o których będzie głośno