Polaków zapytano o Trybunał Konstytucyjny. Złe wiadomości dla PiS

Przypomnijmy, że sześciu z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego domaga się od Julii Przyłębskiej zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa. Sędziowie przekonują, że kadencja Julii Przyłębskiej upłynęła 20 grudnia ubiegłego roku.

Na początku maja klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt ustawy w sprawie TK, który ma pomóc rozwiązać spór i pozwolić na zajęcia się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym.

Propozycja polityków PiS zakłada usprawnienie działalności Trybunału Konstytucyjnego poprzez zmniejszenie pełnego składu orzekającego. Redukcja polegałaby na zmniejszeniu minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego Sędziów z dziesięciu do dziewięciu członków TK oraz pełnego składu Trybunału z jedenastu do dziewięciu sędziów.

Polacy o stanowisku Przyłębskiej

W związku z napięta sytuacją wokół TK pracownia SW Research, na zlecenie "Rzeczpospolitej", zapytała Polaków jak powinna zostać rozwiązana sytuacja w Trybunale.

twitter

Pytanie brzmiało: "Czy Pani/Pana zdaniem Julia Przyłębska powinna ustąpić ze stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego, by zakończyć konflikt w Trybunale?".

Aż 46,8 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "Tak", a odmiennego zdania było zaledwie 11,2 proc. badanych.

Jednocześnie aż 19 proc. ankietowanych wybrało odpowiedz "Nie słyszałam/słyszałem o tym konflikcie", a 23 proc. nie ma zdania na ten temat.

Przyłębska: Od kilku lat trwa nagonka na moją osobę

Pod koniec kwietnia prezes Trybunału komentując ataki na siebie stwierdziła: "Od kilku lat trwa nagonka na moją osobę".

– Od kilku miesięcy ta nagonka nabrała na sile. Mamy jakiegoś anonimowego informatora mediów, który co rusz to podrzuca niestworzone historie. Staram się do tego nie odnosić. To bardzo przykre, ale uważam, że jako prezes TK, jako sędzia, nie powinnam wchodzić w taką dyskusję – mówiła.

Czytaj też:

Projekt ustawy PiS w sprawie TK. RPO: W żaden sposób nie rozwiąże kryzysuCzytaj też:

Spór kompetencyjny. Przyłębska odwołała rozprawę