"Niebywała podłość". "Wyborcza" i Onet manipulują ws. "prezentu dla arcybiskupa"

W piątek na portalu poznańskiej "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł po tytułem "250 zł od księdza na prezent dla arcybiskupa. «Strach nie dać. Pewnie znów będzie lista»". Sposób, w jaki zaprezentowano temat, a w szczególności tytuł publikacji wywołały w mediach społecznościowych oburzenie.

Jubileusz arcybiskupa

Tytułowy "prezent" dla arcybiskupa Stanisława Gądeckiego to inicjatywa trzech poznańskich biskupów, którzy chcą w ten sposób uczcić 50-lecie kapłaństwa hierarchy. Tradycją jest, że przy takich okazjach księża z terenu archidiecezji składają się na upominek. Również tradycją jest, że prezent jest w rzeczywistości nie osobistym darem dla arcybiskupa, ale dziełem charytatywnym.

"W przeszłości w darach jubileuszowych dla hierarchów księża włączali się na przykład w renowacje zabytkowych kościołów. Z kolei w 2017 roku – z okazji 25-lecia sakry biskupiej abp. Gądeckiego – zrzucano się na pomoc dla 25 rodzin poszkodowanych w wojnie w Syrii" – pisze poznańska "Wyborcza".

Za pieniądze ze zbiórki, o której pisze portal, miała zostać zakupiona winda Centrum Rehabilitacji Duchowej i Psychologicznej im. św. Jana Pawła II, która obecnie powstaje w diecezji Kamieniec Podolski na Ukrainie. Jej koszt to ok. 21 tys. euro. Problem w tym, że tytuł artykułu sugeruje, iż to abp Gądecki ma dostać, jak można się domyślać, okazały i bardzo drogi prezent. Artykuł o podobnym tytule, znów sugerującym, że to poznański metropolita ma być beneficjentem zbiórki, zamieścił na swoich łamach Onet.

– Prezentem nie będzie rower, komputer czy obraz, którym mógłby się cieszyć jedynie obdarowany, ale wsparcie osób potrzebujących, i to w kraju, w którym trwa wojna – powiedział w rozmowie z portalem ks. Maciej Szczepaniak, rzecznik poznańskiej kurii.

"Wyborcza" pisze także, że pomysł hierarchów wywołał oburzenie wśród księży posługujących na terenie archidiecezji.

"Wśród księży zawrzało. Nie wszystkim podoba się, że biskupi bez żadnych konsultacji chcą znów sięgać do ich kieszeni (...) Księża przypominają, że każda parafia odprowadza do poznańskiej kurii m.in. obowiązkowe opłaty na otrzymanie archidiecezji (ponad 15 zł od wiernego), daninę diecezjalną (1,9 zł od głowy) czy składkę na wewnętrzny fundusz wspierający chorujących księży i księży emerytów (75 groszy). Oznacza to, że 10-tysięczna parafia przelewa na konto kurii co najmniej 175 tys. zł" – czytamy w artykule.

Oburzenie w sieci

Tytuł publikacji wywołał oburzenie internautów, szczególnie księży, którzy krytykowali "Wyborczą" za takiego rodzaju manipulację.

"Taki jest tytuł tekstu na wyborcza.pl. Okazuje się (gdzieś wspomniano o tym w tekście), że to nie «prezent dla arcybiskupa», tylko składka na budowę windy w Centrum Rehabilitacji Duchowej i Psychologicznej budowanym na terenie Ukrainy" – napisał na Twitterze ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej.

Wtórował mu ks. Janusz Chyła, który stwierdził, że autor artykułu wykazał się "niebywałą podłością". "Niby nic nowego, a jednak zaskakuje" – dodał kapłan.

