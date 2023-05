Obajtek: Ceny paliw będą zdecydowanie niższe

Niedziela to drugi dzień konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". W rozłożonym na dwa dni wydarzeniu bierze udział prezes Jarosław Kaczyński i czołowi politycy partii. Konwencja została podzielona na kilkanaście paneli tematycznych. Oprócz polityków PiS obecni są zaproszeni goście z rozmaitych dziedzin, którzy uczestniczą w poszczególnych dyskusjach. Przedstawiane są postulaty programowe.

W drugi dzień konwencji swoje wystąpienia mieli m.in. wicepremier i minister aktywów państwowych Sasin i prezes Orlenu Daniel Obajtek. Wzięli oni udział w panelu dotyczącym bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Obajtek: Orlen gwarantuje bezpieczeństwo i rozwój

Szef PKN Orlen negatywnie ocenił politykę energetyczną prowadzoną przez rząd PO-PSL. – Osiem lat niszczenia polskiego czempiona przez mafie paliwowe, przez mafie vatowskie, drenowanie i sprzedawanie spółek, które miały wspomóc działania Orlenu. Dziś te spółki odkupujemy – podkreślił Obajtek.

Prezes Orlenu przywołał wypowiedź prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przekonywał, że nie ma możliwości zmieniać gospodarki i nie ma możliwości nadać jej tempa, jeżeli w Polsce nie będzie mieć silnego koncernu, który może bardzo mocno inwestować, a co za tym idzie, dbać nie tylko o biznes, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo energetyczne Polaków.

Obajtek powiedział, że pozycja Orlenu wciąż rośnie i obecnie przedsiębiorstwo znajduje się na dziesiątym miejscu jeśli chodzi o europejski rynek ropy i gazu. – Dziś ten koncern będzie miał przychodu około pół miliarda złotych. Taki koncern może nam gwarantować bezpieczeństwo i rozwój – oznajmił.

Obajtek: Ceny paliw będą niższe

W kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej za polskimi granicami, Obajtek przekonywał, że w Polsce paliwa należą teraz do jednych z najtańszych na kontynencie. W tym aspekcie wskazał ograniczenie wpływów mafii paliwowych jako decydujący czynnik. Drugi to błędy w zakresie polityki energetycznej poprzedników.

– Dlatego to się udało, bo zbilansowaliśmy zakup ropy. Rząd PiS pogonił mafie paliwowe. Nie dlatego zarabiamy, że mamy duże marże, zarabiamy, bo nie zarabiają już w Polsce mafie paliwowe. Zarabia budżet państwa, zarabiają Polacy. Dlatego możemy stabilizować ceny i mieć jedne z najniższych cen w Europie – mówił Obajtek. – Uważam, że te ceny, jeśli chodzi o paliwa, będą jeszcze zdecydowanie niższe – dodał.

Prezes Obajtek powiedział, że przez osiem ostatnich lat Orlen zainwestował 92 mld złotych, podczas gdy w okresie rządów PO-PSL liczba ta nie przekroczyła 24 mld złotych.

– To nie tylko inwestycje, które poprawiają jakość rafinerii czy petrochemii, to również inwestycje, które służą polskiej gospodarce. To inwestycje w polskie rolnictwo. Skracamy czas w produkcji paliwa E10. Już na początku następnego roku będzie paliwo E10. To oznacza, że polscy rolnicy sprzedadzą zdecydowanie więcej zboża na produkcję tego paliwa. To zdecydowanie bardziej pomoże rolnictwu – mówił.

