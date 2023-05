Rola: Wydawca wRealu24 wygrał w sądzie z szefem ABW

W sierpniu 2022 r. platforma Youtube usunęła kanały należące do telewizji wRealu24.tv. "YouTube skasował wszystkie kanały Telewizji wRealu24, system ewidentnie jest wściekły na nas za MARSZ POLSKOŚCI i to, że zgromadziliśmy 15 sierpnia w Warszawie tysiące polskich patriotów. Nie będę udawał, że nie jestem zaskoczony i czekamy na kolejne sztuczne ataki" – komentował wówczas redaktor naczelny Marcin Rola, informując o przeniesieniu pracy serwisu na platformę BanBye.com.

Wcześniej, wiosną, decyzją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zablokowane zostały strony internetowe wRealu24.pl oraz wRealu24.tv. Blokadą objęto również rosyjskie witryny Ria.ru i Lenta.ru, a także adresy takie jak: dziennik-polityczny.com, Rt.com, Ruptly.com, Wicipolskie.pl, Wolnemedia.net. Działania podjęto na mocy decyzji podjętych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Rola: Wydawca Telewizji wRealu24 wygrał z szefem ABW przed WSA w Warszawie

"Nowe Polskie Media sp.zo.o., wydawca Telewizji wRealu24 wygrała z Szefem ABW przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sąd stwierdził bezskuteczność ws. nielegalnej blokady stron" – poinformował w poniedziałek Rola.

Dalej cytuje fragmenty uzasadnienia: "Należy zatem stwierdzić, iż wskazywane przez organ pisma nie odzwierciedlają treści przekazów portali prasowych ani nie zawierają uzasadnienia konieczności uznania ich za niebezpieczne. W konsekwencji należy stwierdzić, iż podjęta czynność Szefa ABW, co do której nie wykazano przesłanek przewidzianych w art. 180 ust. 1 p.t., narusza przepisy art. 54 i 64 Konstytucji RP." I kolejny: "Tym samym należy stwierdzić, iż Szef ABW wbrew swoim obowiązkom nie wykazał, aby skarżona czynność była zgodna z obowiązującym prawem, bowiem to na nim spoczywał ciężar dowodu w zakresie wykazania niezbędności oraz proporcjonalności zastosowanego środka. W konsekwencji należy stwierdzić, iż podjęta czynność Szefa ABW, co do której nie wykazano przesłanek przewidzianych w art. 180 ust. 1 p.t., narusza przepisy art. 54 i 64 Konstytucji RP".

Rola zaznacza, że "o dalszych krokach cywilno-prawnych wobec Skarbu Państwa będziemy informować na bieżąco. Aby nie było wątpliwości – wyrok WSA w Warszawie ws. o sygn VI SA/Wa 2482/22 zapadł w lutym. Cierpliwie czekaliśmy jednak na uzasadnienie wyroku, a później na jego anonimizację, aby nie narazić się na zarzuty dot. naruszenia tajemnicy niejawnej".

"To przypomina Kafkę"

Naczelny wRealu24 stwierdził, że cała sprawa przypominała "Proces" Franza Kafki. "Spółce nigdy nie doręczono żadnej decyzji administracyjnej, ani nie informowano o czynnościach. W toku postępowania przed sądem – nie doręczono nawet odpowiedzi na skargę, a mimo to udało nam się wygrać. W najbliższym tygodniu powinniśmy już wiedzieć czy wyrok jest prawomocny i czy Szef ABW nie złożył skargi kasacyjnej. Termin upływa Szefowi ABW we wtorek 9 maja" – podał.

"Dokumenty w postaci pism pochodzących z Kancelarii Premiera lub wytworzonych w samym ABW (...) nie stanowią dokumentów źródłowych, przekazujących miarodajne, a przede wszystkim, dające się zweryfikować dane przekonujące o zagrożeniu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa Polskiego w związku z treściami publikowanymi przez portale informacyjne zamieszczone na wskazanych stronach internetowych" – wskazał WSA w uzasadnieniu.

