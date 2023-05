Wandale zniszczyli wystawę poświęconą papieżowi. Nie wiedzieli, że są nagrywani

We wtorek około godziny 22 grupa wandali zniszczyła wystawę Solidarności poświęconą papieżowi Janowi Pawłowi II. To nie pierwszy raz, gdy zdewastowano wystawę. Kilka tygodni temu w kwietniu grupa wandali zniszczyła ją po raz pierwszy.

Do sieci wyciekło nagranie z całego zdarzenia. Na filmie z monitoringu widać grupę pięciu mężczyzn.

W rozmowie z portalem tysol.pl rzecznik Solidarności Marek Lewandowski przekazał, że sprawa jest właśnie zgłaszana na policję.

Wystawa o papieżu

Ekspozycję "Ty nas obudziłeś, My Cię obronimy" wystawili przed swoją siedzibą w Gdańsku działacze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w marcu br. W ten sposób związkowcy chcieli włączyć się w obronę pamięci papieża Jana Pawła II.

– Ta wystawa jest pokazaniem tego, co Ojciec Święty przez te wszystkie lata zrobił dla Polski, "Solidarności" i wolnej demokratycznej Europy. Po raz pierwszy była ona pokazywana publiczności w 40. rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Nie pozwolimy na szarganie dobrego imienia Jana Pawła II. To dla nas, związkowców z "Solidarności", fundament – mówił szef Solidarności Piotr Duda podczas otwarcia wystawy.

Kolejny atak na papieża

To kolejny w ostatnich dniach akt wandalizmu wymierzony w obiekt poświęcony Janowi Pawłowi II. Na początku kwietnia wandale oblali farbą pomnik papieża w Stalowej Woli. Wizerunek Ojca Świętego zniszczono także w Łodzi – sprawca pomalował twarz i ręce posągu Jana Pawła II.

Powodem ataków na pamięć polskiego papieża są tezy stawiane w reportażu "Franciszkańska 3". Autorzy materiału wyemitowanego w stacji TVN24 usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964–1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży. Podobne tezy postawił w swojej książce holenderski dziennikarz Ekke Overbeek.

