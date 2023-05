Rozmowy o suwerenności. Już wkrótce XIII Kongres Polska Wielki Projekt

Kongresy Polska Wielki Projekt na stałe wpisały się w kalendarz medialno-polityczny. W stolicy co roku spotykają się wybitni intelektualiści, przedstawiciele świata kultury, nauki i biznesu z Polski i zagranicy, by rozmawiać o najważniejszych tematach. – Zdecydowanie jesteśmy kuźnią idei, to mogę powiedzieć będąc od lat zaangażowanym z organizację wydarzenia. Staramy się w nasz Kongres angażować praktyków, którzy dzięki codziennej pracy stanowią źródło tych idei. Wszystko to jest zakorzenione w pięknie, jako wartości – dbamy o oprawę wizualną i muzyczną. To możliwość edukowania naszych gości, prezentowania Polski jako pięknego kraju. Co ciekawe, oni później zwracają uwagę na dość proste, ale ważne rzeczy – że gdy idzie się przez Warszawę, jest czysto i bezpiecznie. Jako organizatorzy chcemy odkleić się od uzależnień współczesnego człowieka, w tym potrzeby bycia wciąż na bieżąco z tym, co dzieje się w mediach, i spojrzeć z głową i z sercem na to, co dzieje się wkoło – mówi DoRzeczy.pl wiceprezes Fundacji Polska Wielki Projekt, dr hab. Michał Łuczewski.

"W naszym wspólnym interesie leży podjęcie trudu odpowiedzialności za wspólne dobro, naszą Rzeczpospolitą. Jesteśmy głęboko przekonani, że podstawową powinnością stojącą dziś przed ludźmi, którym leży na sercu dobro Polski i kolejnych pokoleń Polek i Polaków jest stworzenie silnych ram przestrzeni politycznej, umożliwiających dyskusję o sprawach najwyższej wagi. Podtrzymanie tej kruchej więzi łączącej naszą wspólnotę polityczną jest nieodzownym warunkiem powodzenia wszelkich wysiłków modernizacyjnych" – tłumaczą organizatorzy.

Suwerenność!

Tegoroczny, XIII Kongres Polska Wielki Projekt, pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbędzie się tradycyjnie w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. W tym roku paneliści poruszą zagadnienia związane przede wszystkim z tematem suwerenności. – Będziemy rozmawiać o suwerenności w różnych wymiarach. Istnieje przecież także suwerenność gospodarcza, energetyczna czy kulturowa. Będziemy mówić o tym, jak wojna na Ukrainie stawia nowe pytanie np. o porządek geopolityczny w świecie i w Europie (...) Głównym motywem tegorocznego Kongresu będzie antyimperializm i suwerenność narodów. Z jednej strony mamy bardzo brutalny neoimperializm rosyjski, a z drugiej pojawiły imperialne marzenia w UE – mówił niedawno na łamach portalu DoRzeczy.pl prof. Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS.

"Znajdujemy się w momencie, w którym suwerenność Polski przestała być sprawą oczywistą. Barbarzyńska napaść Rosji na Ukrainę zburzyła pokój w Europie i dobitnie przypomniała, że nie może być mowy o postulowanym przez lata końcu historii. Jednak, jak słusznie zauważył prof. Zdzisław Krasnodębski, zagrożeniem dla niepodległości i suwerenności nie są jedynie wrogie działania militarne (...) Na tegorocznym Kongresie Polska Wielki Projekt chcemy zachęcić do namysłu nad stanem polskiej suwerenności i sposobami jej umacniania, w duchu słów Prezydenta Andrzeja Dudy, który przypominał, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze i należy o nią stale zabiegać. Będzie to także przyczynek do rozmowy o kondycji Europy i kształcie ładu światowego, który wykuwa się na naszych oczach. Jesteśmy przekonani, że stoimy w kluczowym momencie dziejowym, w którym musimy ochronić to, co dla nas najcenniejsze, ale też wykorzystywać szanse na rozwój i wzmocnienie pozycji Polski" – wskazują organizatorzy.

– To klucz do zrozumienia tego, w jakim miejscu jest dziś świat. Mamy do czynienia z imperializmami, taki jak ten rosyjski, którego doświadczamy na co dzień. To też imperializm ekonomiczny, władza wielkich korporacji. Generalnie rzecz ujmując chodzi o imperializmy naruszające interes państw narodowych, działające z góry, ale też od dołu – osłabiające nasze tożsamości i solidarność wewnątrz państw. I trzeba zadać sobie pytanie, jak mamy odpowiedzieć na te wyzwania i być suwerenni. Nie można pominąć suwerenności myśli, która dotyczy wolnej debaty, co właściwie jest najważniejsze. Tak więc wybierając na hasło „Suwerenność”, staraliśmy się znaleźć klucz nie tylko do samego przesłania tegorocznego Kongresu, ale też wyzwań globalnych – dodaje dr hab. Michał Łuczewski.

Bezpieczeństwo, geopolityka, reparacje

Tegoroczny program XIII Kongresu Polska Wielki Projekt jest niezwykle bogaty. Zaproszeni goście poruszą zagadnienia dotyczące geopolityki, oddziaływania rosyjskiej kultury na Europę Zachodnią, kondycji uniwersytetów czy reparacji. Oprócz paneli dyskusyjnych zostanie także wręczony medal „Odwaga i wiarygodność” i Nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

XIII Kongres rozpocznie się od panelu zatytułowanego "Globalna przebudowa. Konsekwencje wojny na Ukrainie dla ładu europejskiego i światowego". Wezmą w nim udział premier Mateusz Morawiecki, były szef MSZ prof. Jacek Czaputowicz oraz europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski. Moderatorem będzie red. Jacek Karnowski z tygodnika "Sieci". Następnie o podmiotowości gospodarczej w Unii Europejskiej porozmawiają prof. Tomasz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jadwiga Emilewicz, która kilka dni temu została powołana została powołana na urząd pełnomocnika rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Dyskusję poprowadzi dr Marek Dietl, szef Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas pierwszego dnia uczestnicy Kongresu pochylą się także nad regionalnymi odpowiedzi na neoimperializm. Dyskutować o tym będą prof. Ryszard Legutko, europoseł PiS, historyk prof. David Engels oraz prof. Bernard Bourdin. Z kolei prof. Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS oraz historyk dr Philippe Fabry zastanowią się, czy Polska i Francja mogą stanowić nowe przywództwo w Europie. Rozmowę poprowadzi dziennikarz Eryk Mistewicz.

Drugi dzień rozpocznie się od panelu "Made in Poland – polski sukces za granicą", w którym wezmą udział wicepremier oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin, Zdzisław Sokal, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Ryszard Florek, współzałożyciel i prezes firmy FAKRO. Poprowadzi go red. Grzegorz Górny. W dalszej części poruszony zostanie temat reparacji wojennych w panelu pt. Sprawiedliwy pokój – reparacje, zadośćuczynienie, pojednanie. Na ten temat dyskutować będą Spero Simeon Z. Paravantes, wykładowca Uniwersytetu w Utrechcie oraz dziennikarka Aleksandra Rybińska. Moderatorem będzie prof. Zdzisław Krasnodębski.

W dalszej części dnia będzie miała miejsce dyskusja dot. przyszłości konserwatyzmu ("Źródła nadziei – przyszłość konserwatyzmu"), w której wezmą udział Mary Eberstadt z Catholic Information Center oraz Faith & Reason Institute oraz prof. Zbigniew Stawrowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Poprowadzi ją Michał Łuczewski. Następnie odbędzie się debata dot. przyszłości uniwersytetu ("Dokąd zmierzasz, uniwersytecie?"), w której wystąpią Brett Bourbon z Uniwersytetu w Dallas, Jacob Phillips z Uniwersytetu St. Mary w Londynie, kierownik Instytutu Teologii i Nauk Humanistycznych oraz Nicholas Eberstadt z American Enterprise Institute. Na zakończenie przewidziano wręczenie Medalu Odwaga i Wiarygodność.

Trzeci dzień XIII Kongresu Polska Wielki Projekt rozpocznie się od rozmowy na temat zielonych miast przyszłości. Panelistą będzie architekt Bolesław Stelmach, zaś moderatorem Andrzej Szczerski. Następnie odbędzie się panel "Wojna i kultura", w którym wezmą udział wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, a także prof. Wojciech Roszkowski. Dyskusję poprowadzi red. Grzegorz Górny. O godz. 14:30 przewidziano wręczenie Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. XIII Kongres PWP zakończy debata "4 czerwca – co z tą suwerennością?". – Chcemy, żeby była to niespodzianka. Mogę zdradzić, że będzie to będzie rozmowa 4 czerwca o 4 czerwca, z kluczowymi graczami, związanymi z wydarzeniami z 1989 r. Postawimy pytanie o możliwość manewru polskiego państwa dziś – mówi dr hab. Michał Łuczewski

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Polska Wielki Projekt. Partnerami strategicznymi są PKO Bank Polski i PZU. Partnerem głównym jest Totalizator Sportowy. Partnerami są: KGHM Polska Miedź, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, New Direction, fundacja ARP, Fundacja Banku Pekao SA, Fundacja PZU, Narodowy Instytut Wolności. Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Zamek Królewski w Warszawie.