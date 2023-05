Wicepremier Błaszczak: Kolejne czołgi K2 dotarły do Polski

Pod koniec marca tego roku Polska Grupa Zbrojeniowa i Hyundai Rotem podpisali umowę w sprawie powołania konsorcjum, które zajmie się produkcją czołgów K2 w Polsce. Celem porozumienia jest zaoferowanie Wojsku Polskiemu czołgów K2 oraz sprzętu towarzyszącego.

W Poznaniu ma zostać wyprodukowanych co najmniej 500 czołgów. Tamtejsze Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne działają na polskim rynku zbrojeniowym od 1945 r. Spółka jest odpowiedzialna za produkcję, modernizację, naprawy i konserwację wojskowych ciężkich pojazdów gąsienicowych.

Kolejne czołgi w Polsce

"Kolejne siedem czołgów K2 Black Panther z Korei Południowej dotarło dziś drogą morską do portu w Gdyni. Czołgi trafią teraz do 20. Brygady Zmechanizowanej" – przekazał w piątek, 19 maja we wpisie na portalu społecznościowym Twitter wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

twitter

K2 Black Panther to południowokoreański czołg podstawowy generacji 3+. Jego uzbrojenie główne stanowi armata gładkolufowa kalibru 120 mm z automatem ładowania. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1 500 KM z automatyczną skrzynią biegów, co zapewnia wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Czołg charakteryzuje się relatywnie niską masą wynosząca 55 ton oraz zastosowaniem hydropneumatycznego zawieszenia.

Ćwiczenie Griffin Shock 23-1

W piątek w Bemowie Piskim szef MON obserwował ćwiczenie Griffin Shock 23-1 z udziałem żołnierzy Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód oraz 2. Pułku Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych.

Griffin Shock 23-1 jest pierwszym ćwiczeniem w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, kiedy dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód przyjął w podporządkowanie jednostkę Armii Stanów Zjednoczonych. W ćwiczeniu bierze udział ponad 3 tys. żołnierzy z pięciu krajów NATO oraz kilkaset pojazdów.

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód koordynuje działania grup bojowych wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO na Litwie i w Polsce.

