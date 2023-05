"Śladami afer PiS". Posłowie PO zapowiedzieli objazd po Warszawie

Jak podaje Interia.pl, posłowie Platformy Obywatelskiej podczas swojej konferencji krytykowali program Mieszkanie Plus i zapowiedzieli objazd po Warszawie.

"Ruszamy w trasę"

– Ruszamy w trasę i będziemy pokazywać absurdy rządu PiS, które rujnują portfele Polaków – powiedział poseł PO Konrad Fryszak. Politycy PO zaprosili mieszkańców Warszawy na przejażdżkę autobusem, którego wyświetlacz pokazywał napis "Śladami afer PiS". Mówili, że w czasie podróży będzie można z nimi porozmawiać.

Poseł PO Cezary Tomczyk w swoich mediach społecznościowych zachęcił do udziału w akcji. "Specjalnym autobusem ruszamy śladami PiS-owskich milionerów, którzy uwłaszczyli się na 'Willach Plus' oraz śladami pustych placów, gdzie miały powstać 'Mieszkania Plus'" – napisał na Twitterze.

Zdaniem polityków PO rządowy program mieszkaniowy jest "antyprogramem". W konferencji wzięli udział również przedstawiciele mieszkańców lokali wybudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus z Gdyni i Radomia. Głos zabrali także posłowie PO Michał Krawczyk i Aleksander Miszalski oraz wiceburmistrz dzielnicy Wola w Warszawie Adam Hać.

Nie 100, a 19 tys. mieszkań

– Niecałe 20 tys. wybudowanych mieszkań, 30 tys. w budowie. Obiecywali ludziom marzenia, skończyło się gehenną – mówił Miszalski. Krawczyk natomiast podkreślił, że obietnica wybudowania w ciągu trzech lat 100 tys. mieszkań złożona przez PiS skończyła się wybudowaniem w tym czasie 19 tys. mieszkań. – Nie w trzy lata, a siedem, i nie tanich, a drogich – powiedział poseł.

Politycy PO stwierdzili, że mieszkania z projektu są drogie w utrzymaniu. – Panie premierze, proszę nie kłamać, nie rozmawiał pan z nikim. Gdyby odpowiedział pan na nasze zaproszenie, usłyszałby pan gorzką prawdę. Nie ma wśród nas ludzi zadowolonych – mówił przedstawiciel mieszkańców lokali powstałych w ramach Mieszkania Plus odnosząc się do wypowiedzi szefa rządu na temat programu mieszkaniowego.

– Są wśród nas ludzie rozczarowani i nabici w program Mieszkanie Plus. Tu szklanka jest w 100 proc. wypełniona rozczarowaniem – dodał przedstawiciel. Mieszkańcy lokali wybudowanych w ramach programu zapowiedzieli, że jeśli rząd nie podejmie stosownych działań, będą strajkować w Warszawie.

