Obrady Grupy Północnej w Legionowie. Polska pozyska nowe samoloty wojskowe

Błaszczak wziął udział w Spotkaniu Grupy Północnej w Legionowie. Polityk rozmawiał m.in. z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem. Po rozmowie przekazał nowe informacje.

Samoloty wojskowe ze Szwecji

– Chciałem powiedzieć po raz pierwszy publicznie, że jesteśmy bardzo zaawansowani jeżeli chodzi o pozyskanie ze Szwecji samolotów wczesnego ostrzegania. Prowadzimy już szczegółowe negocjacje. Mam nadzieję, że w krótkim czasie zakończą się one powodzeniem. W ten sposób wzmacniamy właśnie odporność Polski, ale także całej wschodniej flanki NATO – powiedział minister obrony.

twitter

Grupa Północna

Grupę Północną współtworzy 12 państw: Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja i Wielka Brytania.

Podstawowym zadaniem działającego od 2010 roku formatu jest wymiana opinii w zakresie bieżącej sytuacji bezpieczeństwa w Europie oraz rozwój inicjatyw polityczno-wojskowych państw NATO i UE.

Jak przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej przedmiotem spotkania w Legionowie jest m.in. bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO oraz zwiększenie zdolności obronnych Ukrainy.

Na wyposażenie mają trafić też Apache

O poszczególnych rodzajach uzbrojenia, które są nabywane dla Wojska Polskiego minister Błaszczak mówił także na konwencji programowej PiS. To m.in. amerykańskie czołgi Abrams, z którymi docelowo będą miały współpracować nowoczesne śmigłowce Apache.

– Czołgi Abrams wraz ze śmigłowcami Apache stanowią zaporę nie do przebicia. Dlatego, że ciężkie czołgi plus śmigłowce uderzeniowe – wojsko zorganizowane na wzór amerykański, czyli na wzór najsilniejszej armii na świecie, daje nam gwarancję bezpieczeństwa – ocenił Mariusz Błaszczak.

– To jest nasza konsekwentna polityka zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyźnie. Skala zamówień dla WP jest największa w historii. Nigdy wcześniej tyle broni nie kupowano dla WP, ale to zasługa konsekwentnej polityki PiS. Zapewniam, że jeżeli naród powierzy nam pełnienie władzy przez kolejną kadencję, to w ciągu dwóch lat, będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie – zapowiedział wicepremier.

Czytaj też:

Błaszczak na konwencji PiS: Chcesz pokoju, szykuj się do wojnyCzytaj też:

Polska fabryka wyprodukuje dla wojska 30 tys. pistoletów. Podpisano umowę