Uwaga na fałszywe wiadomości. ZUS ostrzega przed oszustami

"Nie należy klikać w podejrzane linki zarówno mailowe, jak i w wiadomościach SMS ani pobierać załączników niewiadomego pochodzenia. Ważne! Wiadomości SMS o odebraniu nieodebranego świadczenia ZUS, z prośbą o jak najszybsze jego otrzymanie i konieczności przejścia do linku, nie są wysyłane przez ZUS. Nie wysyłamy do nikogo wiadomości z linkami, w które należy wejść, nie prosimy też o podawanie danych wrażliwych niezabezpieczonymi kanałami komunikacji" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto ZUS zaleca "zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania wiadomości o podejrzanej treści, zwłaszcza informacji zawierających linki".

Każdy będzie mógł zastrzec swój numer PESEL. Dlaczego warto to zrobić?

Do końca roku minister cyfryzacji ma wydać komunikat, w którym powiadomi, kiedy będzie można zastrzec swój numer PESEL. Zaś od 1 czerwca 2024 roku od instytucji zawierających umowy skutkujące zobowiązaniami finansowymi wymagana będzie weryfikacja statusu PESEL osoby będącej stroną takiej umowy. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, którego celem jest ograniczenie skutków kradzieży tożsamości. – Nie zgadzamy się na to, żeby nieświadoma osoba ponosiła konsekwencje działań oszustów. Przykładowo straciła nieruchomość, czy musiała spłacać kredyt, którego nie zaciągnęła. Dlatego już wkrótce każdy będzie mógł zastrzec swój PESEL, dzięki czemu zabezpieczy się przed nieuzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z niektórych umów – powiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Projekt ustawy zakłada, że przed zawarciem umowy, z której wynikają zobowiązania finansowe, notariusz, instytucje finansowe lub operatorzy telekomunikacyjni będą musieli sprawdzić, czy numer PESEL osoby, która ma być stroną umowy, nie jest zastrzeżony.

– To na instytucjach finansowych spoczywał będzie obowiązek sprawdzenia, czy dana osoba zastrzegła swój PESEL. Pozwoli to potwierdzić, czy to rzeczywiście ona ubiega się przykładowo o kredyt, czy ktoś się pod nią podszywa – dodał Cieszyński.

