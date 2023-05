Bezpłatne leki czy 800 Plus? Które obietnice wyborcze podobają się Polakom?

Chociaż kampania wyborcza jeszcze oficjalnie się nie rozpoczęła to politycy z wszystkich ugrupowań już przedstawiają swoje propozycje programowe. W ostatnich dniach szczególne zainteresowanie mediów i komentatorów przyciągnął przede wszystkich pomysł waloryzacji świadczenia 500 Plus.

Wyborcze propozycje PiS-u i opozycji. Co sądzą Polacy?

Jak jednak wskazuje nowy sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", to nie propozycja podniesienia wysokości świadczenia rodzinnego cieszy się największą popularnością wśród Polaków.

W sondażu badanym zadano pytanie: "W kampanii wyborczej padły liczne obietnice, które z nich Twoim zdaniem powinny zostać zrealizowane, a które nie?".

Aż 71,8 proc. ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem renty wdowiej, czyli dodatkowego świadczenia dla osób, których małżonek zmarł. Na drugim miejscu znalazł się pomysł wprowadzenia bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla seniorów po 65. roku życia – 69,8 proc. poparcia badanych.

67 proc. badanych popiera też podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 60 tys. złotych. Waloryzację świadczenia 500 Plus popiera 53,1 proc. badanych, wprowadzenie "babciowego" (1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy) popiera 61 proc. badanych, a 59,5 proc. ankietowanych jest za dobrowolnym ZUS-em dla przedsiębiorców.

Badanie dla RMF FM i "DGP" zostało przeprowadzone w dniach 19-21 maja na próbie 1000 osób.

Sondaż: PiS bez większości. Złe wiadomości dla Kaczyńskiego

Tymczasem jak wskazuje opublikowany we wtorek sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", chociaż Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje pierwsze miejsce w sondażach, to gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego nie mogłoby liczyć na większość w Sejmie.

W badaniu poparcie dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego i całej Zjednoczonej Prawicy zadeklarowało 32,3 proc. badanych (wzrost o 0,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania, z kwietnia), a druga Koalicja Obywatelska może liczyć na 25,7 proc. głosów (wzrost o 1,5 pkt proc.).

Na podium znalazła się jeszcze koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza i Polski 2050 Szymona Hołowni, która uzyskała 14,1 proc. głosów (wzrost o 0,4 pkt proc.).

Do Sejmu dostałyby się także Konfederacja – 9,9 proc. głosów (spadek o 0,1 pkt proc.) i Lewica z 9,7 proc. głosów (wzrost 0,7 pkt proc.). Aż 8,3 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos.

