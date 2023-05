Polska kupi nowe okręty podwodne. 'Przystępujemy do realizacji programu"

– Przystępujemy do realizacji programu Orka. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić postępowanie, którego celem będzie zakupu okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii, które chcemy uzyskać w drodze zamówienia offsetowego – powiedział Błaszczak podczas konferencji Defence 24.

Więcej szczegółów na temat liczby okrętów, ich wyposażenia oraz kompetencji, jakie MON chce pozyskać dla przemysłu stoczniowego i ośrodków naukowo badawczych ma zostać ogłoszonych już niebawem.

– Chcemy, aby nasze okręty podwodne cechowała długotrwałość realizowanych misji oraz wysoka pojemność w zakresie przenoszonych środków bojowych i elastyczność konfiguracji, ale także wysokie zdolności skrytego przemieszczania się z dużą prędkością i długotrwałego wyczekiwania w ukryciu pod wodą – podkreślił Blaszak.

– Okręty powinny być zdolne do wykorzystywania – co naturalne – torped, ale również odpalanych spod powierzchni wody pocisków manewrujących zdolnych do rażenia celów w głębi terytorium agresora – dodał wicepremier.

