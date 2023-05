Jeśli zapomnisz o OC, będziesz musiał zapłacić więcej!

Obecnie najniższa płaca w Polsce to 3490 zł brutto. Od 1 lipca kwota ta wzrasta do 3600 zł. Ale już w przyszłym roku może przebić 4 tys. zł. Dlaczego? Wynika to z prognoz rządowych dotyczących wskaźników inflacji oraz zapisów ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z jego treścią, jeśli wskaźnik inflacji prognozowany na następny rok przekracza 5%, to pensję minimalną należy podnieść dwukrotnie w ciągu roku: 1 stycznia i 1 lipca.

W założeniach zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026 inflacja w przyszłym roku ma wynieść 6,5 procent. Zatem płaca minimalna będzie rosła. Dokładne stawki nie są jeszcze określone, ale według szacunków głównego ekonomisty FPP (Federacji Przedsiębiorców Polskich) już 1 stycznia wzrośnie ona co najmniej o 654,40 zł i wyniesie 4254,40 zł!

Jak się to ma do kierowców? Wysokość najniższego wynagrodzenia stanowi bazę do wyliczania urzędowych kar dla zapominalskich.

Kupujesz używane auto? Pamiętaj o opłaceniu podatku!

Jeśli kupujesz używane auto, musisz pamiętać nie tylko o tym, aby je ubezpieczyć, ale również masz obowiązek w terminie do 14 dni od chwili zakupu złożyć deklarację o opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC-3. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje dotkliwym mandatem od skarbówki, który uzależniony jest właśnie od minimalnego wynagrodzenia. Wachlarz wysokości kary jest bardzo szeroki, bo wynosi od 10 proc. najniższej płacy aż do dwudziestokrotności tej kwoty.

Przyjmując szacunki ekonomistów, kara za brak dopełnienia tej formalności w maksymalnym wariancie mogłaby wynieść w przyszłym roku ponad 85 tysięcy złotych! Natomiast najwyższa kara za brak OC auta osobowego, w zaokrągleniu, sięgnęłaby 8 509 zł!

Nie unikniesz wysokich kar za brak OC

Kary za brak polisy OC już teraz są drakońskie. Nie ma co liczyć, że uda Ci się jej uniknąć. Ważność polisy sprawdzana jest podczas każdej kontroli drogowej, ale nie tylko. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na bieżąco wyszukuje pojazdy, które nie mają OC drogą elektroniczną. Ta instytucja nakłada też kary. Ich wysokość zależy od kategorii pojazdu i okresu, w którym nie masz ważnego ubezpieczenia. W przypadku samochodów osobowych stawki w 2023 roku są następujące:

brak OC do 3 dni – teraz 1400 zł (od 1 lipca - 1440 zł),

od 4 do 13 dni – 3490 zł (od 1 lipca 3600 zł),

powyżej 14 dni – 6980 zł (od 1 lipca 7200 zł).

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.