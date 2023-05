Która partia jest najwiarygodniejsza w spełnianiu obietnic? Wyraźny lider

"Kto jest najbardziej wiarygodny w realizacji obietnic wyborczych?" – takie pytanie postawiono respondentom w badaniu przeprowadzonym przez instytut badawczy Mands na zlecenie "Wiadomości" TVP.

45 proc. badanych wskazało partię Prawo i Sprawiedliwość. 26,8 proc. wybrało Koalicję Obywatelską, 8 proc. – Konfederację, 7,4 proc. – Polskę 2050, 7,1 proc. – Lewicę, a 5,7 proc. – PSL.

W środę, podczas krótkiego briefingu prasowego, prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi właśnie o realizacji obietnic. – 10 dni temu zakończył się Programowy Ul. Rząd właśnie przystąpił do realizacji naszych obietnic o darmowych autostradach, darmowych lekach dla seniorów 65+ oraz dzieci do 18. roku życia – powiedział. Jak dodał, "rząd będzie również pracował nad waloryzacją 500 Plus na 800 Plus od 1 stycznia 2024 roku".

Którym politykom ufają Polacy? Duda ma powody do radości

Badanie przeprowadziła dla Onetu pracownia IBRiS. Wynika z niego, że prezydentowi ufa 43,2 proc. badanych (zdecydowanie 18 proc., raczej 25,2 proc.). W porównaniu z kwietniowym pomiarem to wzrost o 1,8 pkt proc. Jednocześnie brak zaufania do Andrzeja Dudy zadeklarowało 43,3 proc. pytanych, a neutralne zdanie ma o nim 13,5 proc. osób.

Drugim największym zaufaniem cieszy się wiceszef PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ufa mu 37,1 proc. respondentów (zdecydowanie 17,2 proc., raczej 19,9 proc.). To mniej o 3,2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego pomiaru. Trzaskowskiemu nie ufa z kolei48,2 proc. uczestników sondażu, a neutralnie wyraża się o nim 14,7 proc. osób.

Na trzecim miejscu uplasował się premier. Zaufania wobec Mateusza Morawieckiego deklaruje 36,7 proc. badanych (zdecydowanie 15,5 proc., raczej 21,2 proc.). To wynik gorszy o 1,6 pkt proc. Nieufność wobec szefa rządu wyraża 55,7 proc. ankietowanych, a neutralne zdanie ma o nim 7,6 proc. osób.

Na czwartym miejscu znalazł się Donald Tusk. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej cieszy się zaufaniem 33,1 proc. badanych – spadek o 0,7 pkt proc. w porównaniu z kwietniowym wynikiem. Za Tuskiem jest prezes PiS. Jarosław Kaczyński w najnowszym sondażu zdobył 30,8 proc. zaufania (–3,5 pkt proc.).

