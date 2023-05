"Widzimy się na marszu". Znany aktor wspiera pomysł Tuska

Przypomnijmy, że w połowie kwietnia szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział zorganizowanie marszu w Warszawie. Wydarzenie jest planowane na 4 czerwca.

"Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie. Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską" – pisał wówczas były premier w mediach społecznościowych. Podczas uroczystości święta Konstytucji 3 Maja lider Platformy nawoływał: "Spotkamy się 4 czerwca w samo południe w Alejach Ujazdowskich, aby przejść na Plac Zamkowy pod Kolumnę Zygmunta. Zapraszam Was wszystkich! Bądźmy tam razem!".

Opozycja i celebryci na marszu w Warszawie

Swój udział w wydarzeniu, obok polityków PO, zadeklarował m. in. były prezydent Lech Wałęsa. Na opozycji trwa jednak spór, czy będzie to manifestacja pod sztandarami PO, czy jednak wydarzenie będą firmowały wszystkie partie.

Do wzięcia udziału w manifestacji namawiał też celebryci – kilka dni temu dziennikarz Kuba Wojewódzki opublikował wpis, w którym pisał o inicjatywie. "Pokażmy Im Naszą Siłę Bejba … Marsz 4 czerwca. W samo południe. Zapraszamy❗️" – czytamy na Instagramie prezentera. "Kmicic. Skrzetuski. Wojewódzki. Podstawą wolności jest odwaga" – dodał dziennikarz, publikując we wpisie zdjęcie aktorów – Daniela Olbrychskiego i Michała Żebrowskiego, którzy pozują bez koszulek. Wojewódzki nawiązał do ról aktorów – Olbrychskiego w "Potopie" Jerzego Hoffmana z 1974 roku i Żebrowskiego w "Ogniem i mieczem” z 1999 roku.

W czwartek w mediach społecznościowych pojawiło się również nagranie, na którym znany aktor Janusz Gajos zachęca do wzięcia udziału w demonstracji. – Drodzy Państwo, widzimy się na marszu 4 czerwca – mówi artysta, na krótkim filmie.

Tusk: Szukasz nadziei i zwycięstwa? Bądź w Warszawie 4 czerwca

Kilka dni temu również lider Platformy Obywatelskiej opublikował spot, w którym zachęca do udziału w marszu 4 czerwca.

– Masz już dość ich kłamstw, złodziejstwa i korupcji? Chcesz lepszej, bezpiecznej przyszłości dla siebie, dla swoich bliskich, dla Polski? Szukasz nadziej i pragniesz zwycięstwa? – pyta w spocie Donalda Tusk. – Bądź w Warszawie 4 czerwca, w samo południe, na wielkim marszu. Pokażemy im naszą siłę – zaapelował polityk.

