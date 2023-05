Polska fałszuje historię Holocaustu? Niemiecki instytut organizuje wykład prof. Grabowskiego

Na stronie Instytutu możemy znaleźć zapowiedź wydarzenia. Celem wykładu jest pokazanie "prób zafałszowania historii Holokaustu, których wspólnym mianownikiem jest chęć ochrony swoiście rozumianego dobrego imienia narodu polskiego". Prelegentem ma być prof. Jan Grabowski, historyk zajmujący się Holocaustem oraz stosunkami polsko-żydowskimi.

Wykład jest współorganizowany przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie i Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Szokujące tezy

W zapowiedzi wykładu czytamy, że na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci chęć zafałszowania historii Zagłady przez Polaków była niemal powszechna. Tego rodzaju próby podejmowane były, według Instytutu, zarówno przez "organy państwa polskiego (w ramach tzw. Polskiej Polityki Historycznej - PPH) jak i organizacje i ludzie od państwa niezależni".

Co więcej, autorzy wpisu stwierdzają, że w tak politycznie głęboko podzielonym społeczeństwie, jak polskie, fałszowanie historii o zagładzie Żydów w czasie II wojny światowej stało się "jednym z nielicznych obszarów", na którym jest ono w stanie osiągnąć "trwały kompromis".

"W ostatnich latach do «tradycyjnych» terenów ataku na historię Zagłady - takich jak prace badawcze, książki, publicystyka czy też muzea, dołączyły środki przekazu oparte o media cyfrowe, przede wszystkim Wikipedia, na łamach której trwają próby przeniesienia PPH na arenę międzynarodową" – czytamy dalej w opisie.

Swojego oburzenia tezami zawartymi w programie wykładu nie krył Jakub Kumoch, były szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.

"Niemiecki Instytut Historyczny zaprasza na wykład o „POLSKIM (narastającym) problemie z historią Holokaustu”. Wykładowca znany, nawet nie ma co omawiać. Na wszelki wypadek jeszcze raz. Nie-miec-ki instutut historyczny…" – napisał Kumoch na Twitterze.

twitter

Kontrowersyjny badacz

Jan Grabowski jest profesorem historii na University of Ottawa oraz członkiem Royal Society of Canada. W roku akademickim 2021-2022 otrzymał tytuł Cleveringa Chair na Universiteit Leiden w Holandii. W grudniu 2022 roku za badania nad historią Zagłady kanadyjski Social Sciences and Humanities Research Council przyznał mu prestiżową nagrodę SSHRC Impact Award.

W lutym 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że prof. Jan Grabowski i prof. Barbara Engelking muszą przeprosić Filomenę Leszczyńską za informacje dotyczące jej stryja Edwarda Malinowskiego zawarte w książce "Dalej jest noc". Malinowski został przedstawiony we fragmentach książki jako "współwinny śmierci kilkudziesięciu Żydów, którzy ukrywali się w lesie i zostali wydani Niemcom".

W pozwie wskazano, że publikacja profesorów Grabowskiego i Engelking zaprezentowała fałszywą wersję, a takie działania godzą w dobra osobiste nie tylko samej bratanicy, ale każdego Polaka. Apelacje od tego wyroku wniosły obie strony procesu.

Ostatecznie Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował, że Grabowski i Engelking nie muszą przepraszać za stwierdzenia zawarte w książce. Wyrok jest prawomocny.

Czytaj też:

Engelking atakuje Polaków: Zawiedli Żydów, szmalcownictwo było powszechneCzytaj też:

Ocalały z Holokaustu oburzony antypolskim artykułem. "Wstyd i hańba!"