Rząd ogłasza program darmowych szczepień przeciw HPV dla nastolatków

HPV to wirus brodawczaka ludzkiego, którym można się zarazić w momencie bezpośredniego kontaktu ze skórą nosiciela np. przez uścisk dłoni, ale też w czasie stosunku płciowego. Dotyka on zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Program obejmie dziewczęta i chłopców w wieku 12-13 lat. Rodzice będą mogli zapisać swoje dzieci na szczepienie od 1 czerwca. Aby wykonać bezpłatne szczepienie, skierowanie nie będzie wymagane.

Premier: Działamy prewencyjnie

– Wszędzie tam, gdzie można działać prewencyjnie, zapobiegać nowotworom, wprowadzamy bardzo konkretne działania – darmową i dobrowolną szczepionkę na raka szyjki macicy, szczepionkę HPV. Ponad 2,5 tys. kobiet w Polsce walczy z rakiem szyjki macicy – niestety ponad połowa przegrywa tę walkę. Mam nadzieję, że już wkrótce to się zmieni, dzięki temu, że wdrażamy tę dobrowolną i bezpłatną szczepionkę przeciwko HPV – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej na terenie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.

– Cieszę się, że w tym dniu dopięliśmy ten program i przeznaczamy finansowanie z naszego sektora finansów publicznych. My chcemy, aby wszystkie dziewczęta i chłopcy skorzystali z tego programu – to jest wielka nadzieja i szansa na to, aby kolejne pokolenia nie będą musiały walczyć z HPV – mówił.

Szef rządu podkreślił, że "zdrowie dla nas nie jest towarem – jest wartością bezwzględną, jest bezcenne". – Chcemy żeby wszystkie dziewczynki i chłopcy, oczywiście na zasadzie dobrowolności, ale bezpłatnie mogły skorzystać ze szczepionki – zaznaczył.

Powszechne szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 11-13 lat są realizowane m.in. w Austrii, Włoszech, Szwajcarii, Czechach, Chorwacji, Serbii, Finlandii, Niemczech, Norwegii, Wielkiej Brytanii. Poza Europą szczepienia nastolatków są również możliwe w Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii oraz Australii.

