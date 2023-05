Ziobro: Żadna ideologia nie może zniewolić człowieka

Zgodnie z tradycją w ostatnią niedzielę maja do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich przybywają mężczyźni biorący udział w pielgrzymce stanowej do Matki Bożej Piekarskiej. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Pielgrzymki do piekarskiego sanktuarium mają swoją długą i bogatą historię. W przeszłości do Matki Bożej Piekarskiej przybywali m.in. kardynałowie Stefan Wyszyński, Franciszek Macharski i Józef Glemp. W latach 1965-1978 homilię dla pielgrzymów wygłaszał tutaj Karol Wojtyła.

Współczesne problemy

W tym roku w nabożeństwie w sanktuarium wzięli udział także politycy Suwerennej Polski: Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny stwierdził, że pielgrzymka to "nie tylko duchowe przeżycie. To także czas przemyśleń o współczesnych problemach".

"O tym, że żadna ideologia nie może zniewolić człowieka, pozbawiając go pracy i godności. «Nawet najbardziej potrzebne i uzasadnione przekształcenia ekologiczne nie mogą się stać za lat 10 lub mniej, kosztem człowieka, kosztem społeczeństwa» - przestrzegł w homilii metropolita warszawski, Kard. Kazimierz Nycz" – napisał Ziobro w mediach społecznościowych.

Przeciwko ideologii

Zbigniew Ziobro zdecydowanie sprzeciwia się absurdom współczesnych lewicowych ideologii. Jak napisał niedawno w mediach społecznościowych, "lewactwo to zaraza XXI wieku". Był to komentarz do niedawnych zmian prawnych w Hiszpanii.

"Hiszpanie pozwolili dzieciom zmieniać płeć na żądanie. Teraz legalizują zoofilię, a za użycie łapki na szczury grozić ma więzienie. U nas lewacki wirus też krąży – zarażony Rafał Trzaskowski chce już zakazywać jeść mięso" – napisał na Twitterze Ziobro.

