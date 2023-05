Papież Franciszek spotkał się z dziećmi z Kliniki Onkologii we Wrocławiu

Papież podziękował dzieciom, ich rodzinom i lekarzom za wizytę. – Bardzo dziękuję i witam! – powiedział i dodał: "Jak powiedzieć 'dziękuję, witam' po polsku?. Cieszę się, że Was widzę i pozdrawiam”.

"Bądźcie apostołami miłości"

Franciszek zachęcił dzieci, aby byli Apostołami Bożej miłości.

– Wasza droga przez życie jest nieco trudna, drogie dzieci, ponieważ musicie się leczyć, pokonywać chorobę lub żyć z chorobą: to nie jest łatwe. Wiele razy w życiu znajdujemy się w sytuacji, w której nie mamy siły, by iść dalej. Ale Wy, nigdy nie jesteście sam! Jezus jest zawsze blisko, mówi do Was: "Idź, idź naprzód! Ja jestem z tobą. Wezmę Cię za rękę, tak jak wtedy, gdy byłeś dzieckiem uczącym się stawiać pierwsze kroki – powiedział.

Ojciec Święty zapewnił: „Jezus jest zawsze obok nas, aby dać nam nadzieję. Zawsze, nawet w czasie choroby, nawet w najbardziej bolesnych chwilach, nawet w najtrudniejszych momentach: Pan jest przy nas!” i dodał: „Także członkowie Waszych rodzin, Wasi lekarze, Wasi przyjaciele pomogą iść Wam naprzód. Pomyślcie o Waszej matce, która Was urodziła i o Waszym ojcu”.

Franciszek podkreślił: „Bóg Was kocha, drogie Dzieci! Jesteście kochani przez Boga! Jezus potrzebuje także Waszego świadectwa. Powierza Wam swoje plany i pyta: czy będziecie moimi Apostołami Bożej miłości? Odpowiedzcie „tak” z entuzjazmem i nieście radość Bożej miłości innym”.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że „jeśli ktoś czuje się samotny i opuszczony, niech nie zapomina, że Matka Boża jest zawsze przy nas, zwłaszcza gdy odczuwamy ciężar choroby ze wszystkimi jej problemami”.

– Ona jest blisko, tak jak była blisko swego Syna Jezusa, gdy wszyscy Go opuścili. Maryja jest zawsze obok nas, ze swoją matczyną czułością. Często myślmy o Matce Bożej odmawiając Zdrowaś Maryjo – powiedział papież.

Na zakończenie pobłogosławił zgromadzonych i poprosił: „Nie zapomnijcie modlić się za mnie. Dziękuję!”.

