Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich. Więcej pątników niż rok temu

To o 15 tys. więcej niż rok wcześniej. Policja poinformowała, że pielgrzymka przebiegła spokojnie i nie odnotowano żadnego incydentu. Informacje te potwierdził ks. dr Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

W niedzielnych uroczystościach w Piekarach Śląskich wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy. Spośród duchownych przybyli m.in. kard. Stanisław Dziwisz i metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który będzie przewodniczył mszy św. i wygłosi homilię, a także abp Adrian Galbas i abp Wacław Depo z Częstochowy.

W swoim słowie społecznym metropolita katowicki abp Wiktor Skworc poinformował, że w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z urzędu. Wyraził nadzieję, że "rychło nowy arcybiskup katowicki, który został już wskazany w osobie arcybiskupa koadiutora Adriana Galbasa, będzie mógł podjąć urząd i pasterską posługę". – Przyjmijcie mojego następcę w duchu wiary. Módlcie się za niego i wspierajcie. Niech nas prowadzi mocą i światłem Ducha Świętego – prosił.

Pielgrzymka pod hasłem "Wierzę w Kościół Chrystusowy"

Tegoroczna Pielgrzymka Stanowa Mężczyzn i Młodzieńców odbyła się pod hasłem "Wierzę w Kościół Chrystusowy". Jej punktem kulminacyjnym była Msza św., której przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. W homilii porównał pielgrzymowanie do podróży do Nazaretu. Zaznaczył, że od Józefa, Maryi i Jezusa powinniśmy się uczyć szacunku dla rodziny i pracy.

Mężczyźni i młodzieńcy Górnego Śląska do Sanktuarium Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej pielgrzymują w ostatnią niedzielę maja. Większość z nich do Piekar udaje się w zorganizowanych grupach z rodzimych parafii. Wielu pielgrzymuje też indywidualnie. Nie brakuje rowerzystów i tych, którzy do duchowej stolicy archidiecezji docierają komunikacją miejską lub prywatnymi samochodami. Analogiczna pielgrzymka stanowa z udziałem kobiet odbywa się w niedzielę po 15 sierpnia.

