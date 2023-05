Trasa marszu 4 czerwca. Znamy szczegóły

W połowie kwietnia przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział zorganizowanie marszu w Warszawie. "Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca. Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską" – pisał były premier w mediach społecznościowych.

Swój udział w wydarzeniu, obok polityków PO, zadeklarował m.in. były prezydent Lech Wałęsa. Jednak pomysł marszu wywołał spory zgrzyt w szeregach opozycji.

Godzina i trasa marszu

Jak relacjonuje we wtorek portal Wprost.pl, niedzielny pochód ruszy z Placu Na Rozdrożu, a następnie przejdzie Alejami Ujazdowskimi, Placem Trzech Krzyży, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem, aż do Placu Zamkowego, gdzie wzniesiona zostanie scena.

Marsz rozpocznie się o godz. 12:00 i potrwa do około godz. 14:00. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będą przemówienia szefa PO Donalda Tuska oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Członkowie Platformy Obywatelskiej liczą na frekwencję rzędu kilkuset tysięcy osób.

Organizatorzy przypominają, że na niedzielę, 4 czerwca zapowiadane są wysokie temperatury, więc uczestnicy marszu powinni zaopatrzyć się w butelki z wodą i okrycia głowy – przekazało Wprost.pl.

Kto weźmie udział?

Do wzięcia udziału w wydarzeniu namawiają m.in. aktor Janusz Gajos i prezenter telewizji TVN Kuba Wojewódzki.

We wtorek liderzy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego – Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz – zapowiedzieli udział w marszu 4 czerwca. Jak argumentowali, to reakcja na podpis prezydenta Andrzeja Dudy pod ustawą, którą nazywają "lex Tusk". – My wraz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jesteśmy za tym, żeby ludzie w Polsce mieli wybór. Żeby mogli wybierać tak, jak chcą i tego, kogo chcą. Chcemy dać temu wyraz, chcemy być z wszystkimi tymi, którzy mówią dziś: "chcemy jesienią wolnych wyborów, chcemy jesienią być społeczeństwem, które wybiera tego, kogo chce". Dlatego podjęliśmy wspólnie decyzję, że weźmiemy udział w marszu 4 czerwca w Warszawie – powiedział Szymon Hołownia na konferencji prasowej.

