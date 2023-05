Morawiecki: Jeśli dziś Ukraina nie jest godna UE, to nie wiem, co musiałoby się stać

Polska i Holandia należą do państw, które mówią jednym w sprawie Ukrainy. Również jeżeli chodzi o działania związane z dostarczeniem broni. Jutro w Kiszyniowie będziemy dyskutować o tym, jak wzmacniać ten sojusz solidarnościowy na rzecz wsparcia dla Ukrainy – powiedział polityk podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem rządu Holandii.

Morawiecki: Ukraina broni europejskich wartości

W obliczu dużego niebezpieczeństwa, bardzo cieszę się, że mamy wspólny punkt widzenia na kwestie różnych ryzyk i zagrożeń. Dziękuję premierowi Markowi Rutte, że rozumie konieczność wzmocnienia wymiaru transatlantyckiego i współpracy między Unią Europejską a Ukrainą. To niezwykle ważne dla bezpieczeństwa Europy i bezpieczeństwa globalnego – mówił szef polskiego rządu.

– Ukraina naprawdę broni naszych europejskich wartości. Udowadnia to każdego dnia, udowadnia to swoją krwią można powiedzieć. Jeśli dziś Ukraina nie jest godna przyjęcia do Unii Europejskiej, to nie wiem, co musiałoby się stać, żeby taką decyzję podjąć. Myślę, że musimy zacząć myśleć odważnie właśnie także o rozszerzeniu, o przyszłości Europy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Ukraina szybciej w UE?

Jak twierdzi włoska gazeta "La Repubblica", władze Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych wzywają Ukrainę do ustępstw w sprawie rozmów pokojowych z Rosją. W zamian Kijów miałby otrzymać gwarancje bezpieczeństwa i rozpoczęcie procesu akcesyjnego do UE.

Według publikacji kraje G7 poparły pomysł zorganizowania szczytu w sprawie tzw. formuły pokoju autorstwa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. G7 proponuje jednak złagodzenie warunków Ukrainy i uczynienie ich bardziej akceptowalnymi dla krajów globalnego Południa.

Jedną z opcji, jaką G7 jest gotowa zaoferować Kijowowi, są, zdaniem włoskiego dziennika, negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej już na zbliżającym się grudniowym szczycie UE.

