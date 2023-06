"Nie powinniśmy im dawać tlenu". Posłanka Polski 2050 chce wykluczenia Konfederacji z debaty publicznej

Europejska Federacja Piłkarska – po informacjach stowarzyszenia "Nigdy więcej" – przygląda się sprawie obecności Szymona Marciniaka na konferencji Everest, organizowanej przez jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena. UEFA domaga się wyjaśnień od sędziego.

Mucha proponuje wykluczanie niektórych środowisk

O sprawę dziennikarz Polsat News zapytał posłankę Polski 2050 Joannę Muchę. Słusznie ma kłopoty? – pytał o sędziego Marciniaka prowadzący program.

– Bardzo się cieszę z tego, że taka sytuacja ma miejsce – odpowiedziała polityk, dodając, że nie chodzi o to, że polski sędzia może nie poprowadzić finału Ligi Mistrzów. – Uważam, że dobrze, że jakaś organizacja międzynarodowa zareagowała i powiedziała wprost, że przyzwoici ludzie nie powinni pokazywać się z pewnymi środowiskami – wskazała Mucha.

– Powiem rzecz, która jest bardzo istotna i musimy to zrozumiem – demokracja ma nie tylko prawo, demokracja ma obowiązek, żeby nie dopuszczać do debaty publicznej środowisk, które są jawnie niedemokratyczne (...) bo to się zawsze źle kończy, historia nas tego nauczyła – podkreśliła dalej posłanka.

– Przyzwoity człowiek z tym środowiskiem nie powinien się pokazywać – dodała Mucha, tłumacząc, że jej zdaniem "Konfederacja ma na swoich sztandarach to, żeby demokrację przewrócić". – W związku z tym, my jako ludzie, którzy dbają o demokrację, nie powinniśmy im dawać tlenu – mówiła polityk.

Warzecha: Wypowiedź pani Muchy powinna uruchomić dzwonki alarmowe

Wypowiedź posłanki Polski 2050 skomentował publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha, który wskazuje błąd polityk oraz podkreśla, że słowa Muchy to wyznacznik linii partii Szymona Hołowni.

"To nie było nawet wydarzenie Konfederacji" – stwierdza na początku wpisu na Twitterze dziennikarz, przypominając, że Marciniak nie wziął udziału w spotkaniu organizowanych przez partię polityczną, ale w konferencji biznesowej "Everest", którą organizuje Mentzen.

"Ale wypowiedź pani Muchy powinna uruchomić dzwonki alarmowe tym, którzy sądzą, że Polska to taka miła, liberalna i w sumie wolnościowa formacja" – dodał publicysta.

