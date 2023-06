Zamordował młodą kobietę i poćwiartował jej ciało. Sąd zdecydował ws. Kajetana P.

Kajetan P. był oskarżony o morderstwo 30-letniej Katarzyny J., do którego doszło na początku 2016 roku.

W styczniu 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał mężczyznę na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok sądu niższej instancji, skazując mężczyznę na dożywocie.

Brutalna zbrodnia i agresywne zachowanie Kajetana P.

Jak ustalono w toku śledztwa, oskarżony – pod pozorem rozpoczęcia nauki języka włoskiego – 3 lutego 2016 roku spotkał się z pokrzywdzoną Katarzyną J. w jej mieszkaniu na warszawskiej Woli. Następnie, posługując się nożem, zabił ją. W celu ukrycia zwłok i uniknięcia odpowiedzialności rozczłonkował zwłoki kobiety i przewiózł je do wynajmowanego przez siebie mieszkania.

Od 6 lutego 2016 roku Kajetan P. był poszukiwany przez prokuraturę listem gończym. 17 lutego został odnaleziony przez policję na Malcie, a następnie przekazany polskim służbom. Mężczyzna szybko został uznany za więźnia niebezpiecznego.

Już w trakcie podróży do Polski miał zaatakować kilku funkcjonariuszy, którzy pilnowali go w samolocie. Jednego miał próbować ugryźć w rękę, a drugiego w ucho. W maju 2016 roku, kiedy mężczyzna przebywał na oddziale psychiatrii sądowej Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów zaatakował również zajmującą się nim psycholog,którą zaczął dusić. Wówczas Kajetan P. zranił też szkłem jednego z interweniujących policjantów.

Opinia biegłych w sprawie mordercy

W trakcie śledztwa mężczyzna przyznał się do zarzucanej mu zbrodni zabójstwa i złożył obszerne wyjaśnienia.

W lutym 2018 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął drugi akt oskarżenia przeciwko Kajetanowi P. Pierwszy akt oskarżenia przeciwko Kajetanowi P. trafił do sądu w lipcu 2017 roku. Już trzy miesiące później Sąd Okręgowy w Warszawie odesłał go śledczym, nakazując uzupełnienie postępowania.

Po konfrontacji biegłych, śledczy uznali, że w chwili popełnienia zbrodni Kajetan P. miał ograniczoną poczytalność. Jak stwierdzili mężczyzna miał w "znacznym stopniu ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem". Taka ocena pozwalała na postawienie mężczyzny przed sądem i skazanie go w 2021 roku.

