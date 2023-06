Nieoficjalnie: Dymisja w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Rezygnuje dyrektor

Według informacji serwisu Wirtualna Polska, płk Konrad Korpowski, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, podał się do dymisji. Rezygnacja na razie nie została przyjęta – potwierdził w rozmowie z serwisem rzecznik RCB.

Kim jest płk Korpowski?

Według informacji podanych na stronie Rządowego Centrum Bezpieczenstwa płk Korpowski to doświadczony żołnierz wojsk specjalnych, weteran II wojny w Zatoce Perskiej, trzech misji w Iraku oraz dwóch misji w Afganistanie. Dyrektor RBC jest też doktorantem nauk politycznych.

Na stanowisko szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego 20 listopada 2020 roku.

Płk Korpowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile. Ukończył także Podyplomowe Studia Obronności Państwa w Akademii Obrony Narodowej oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Ponadto, ukończył wiele zagranicznych kursów I szkoleń, między innymi w NATO School Oberammergau, UK Defense Intelligence and Security Center, US Department of Justice Federal Bureau of Investigation, LTU National Defense Academy oraz US Joint Special Operation University. Legitymuje się certyfikowanymi zdolnościami Projects In Controlled Environments oraz Managing Successful Programmes – czytamy dalej w biogramie na stronie Centrum.

Do 2017 roku szef zespołu szkolenia w Biurze ds. Utworzenia OT, następnie szef szkolenia w Dowództwie WOT.

Za swoje zasługi został odznaczony: Krzyżem Wojskowym, Brązowym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, dwukrotnie Gwiazdą Afganistanu, czterokrotnie Gwiazdą Iraku, dwukrotnie Medalem ISAF, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji oraz Medalem "Milito Pro Christo".