"Nie jest ani rasistą, ani homofobem". Politycy o sprawie sędziego Marciniaka

Europejska Federacja Piłkarska – po informacjach stowarzyszenia "Nigdy więcej" – przygląda się sprawie obecności Szymona Marciniaka na konferencji Everest, organizowanej przez jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena.

Sprawa sędziego Marciniaka stała się na tyle poważna, że groziło mu odebranie finału Ligi Mistrzów, do prowadzenia którego został niedawno wyznaczony. Ostatecznie jednak sędzia poprowadzi finał Ligi Mistrzów po zbadaniu sprawy przez UEFA.

Pozytywną dla Marciniaka decyzję potwierdził m.in. Martyn Ziegler, dziennikarz "The Times". "UEFA ma zostawić Szymona Marciniaka w roli sędziego finału Ligi Mistrzów po długich przeprosinach i wyjaśnieniach dotyczących jego występu na »skrajnie prawicowej konferencji«" – napisał na Twitterze. Dodał, że w sprawie Marciniaka zainterweniowały "grupy antydyskryminacyjne", które poprosiły, by nie zabierać Polakowi finału LM.

Politycy o sprawie sędziego Marciniaka

Sprawa wywołała jednak wiele emocji, a w piłkarsko-polityczny spór zaangażowali się zarówno przedstawiciele obozu władzy jak i opozycja, którzy w tym wypadku mówią jednym głosem.

– Jesteśmy z panem sędzią Marciniakiem w stałym kontakcie, a już dziś rano wysłaliśmy do UEFA pismo popierające sędziego – poinformował w piątek, w rozmowie z serwisem DoRzeczy.pl minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

W obronie sędzie stanął też premier Mateusz Morawiecki. "Wszystkie siły polityczne w Polsce mowią jednym głosem ws. sędziego Marciniaka. To najlepszy sędzia na świecie, szanujący każdego człowieka i dbający o ten szacunek na boisku i w życiu. Nie można go oceniać na podstawie jednej i niesprawiedliwej opinii" – podkreślił szef rządu na Twitterze.

"Zarzuty wobec Szymona Marciniaka są absurdalne, a apele o odebranie naszemu świetnemu sędziemu możliwości prowadzenia finału Ligi Mistrzów brzmią jak ponury żart. Powodzenia w Stambule, panie Szymonie!" – stwierdził natomiast lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Mentzen to polityk skrajnie prawicowy, a te reakcje to otrzeźwienie, że złość i strach, które ekstremiści zadomowili w polskiej debacie publicznej nie są akceptowalne. Ale Szymon Marciniak to najlepszy sędzia świata, swoją postawą na boisku wielokrotnie udowadniał, że obce są mu wartości, z którymi utożsamia się Mentzen. Odbieranie Polakowi finału Ligi Mistrzów to jakiś absurd" – napisał natomiast lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

"Szymon Marciniak nie jest ani rasistą, ani homofobem. Był pierwszym sędzią w ekstraklasie, który zastosował »procedurę rasistowską«. Odbieranie mu możliwości sędziowania finału ligi mistrzów jest głupie, a Mentzenowi należy się czerwona kartka za cyniczne wykorzystanie sędziego!" – wskazuje przewodniczący klubu Lewica Krzysztof Gawkowski.

