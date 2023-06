Listy do redakcji

[…] Jestem germanistą, pracuję od lat w międzynarodowym biznesie, przede wszystkim z Niemcami. Niemcy jako naród posiadają dużo zalet, których inne narody mogłyby uczyć się od nich. To jest bezsprzeczne. Niemcy jednak jako część cywilizacji bizantyjskiej podporządkowują się swoim elitom i nie oceniają elit, używając kategorii moralnych, tak jak to robią Polacy. Niemieckie elity, german deep state, to w dużej mierze te same elity, które bogaciły się w latach 1939–1945 i popierały Hitlera. Ludzie pragmatyczni i niemoralni. Rozmawiałem z przedstawicielami tych elit.