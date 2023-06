Co za niesmak. Polska reprezentacja jest tak smutno jednorodna etnicznie

Myśleliśmy, kochani, iż młode pokolenie mieszkańców tego kraju wyrosło już z niemieckich resentymentów i nie wykazuje podobnej do starszego pokolenia właściwości dyskryminowania wszelkiego, co niemieckie.

A teraz nie wiemy, co należy myśleć, iż młodzieżowa reprezentacja tego kraju w piłce nożnej grała podczas mistrzostw Europy mecz z Niemcami i w pewnym momencie prowadziła już 2:1, a potem wyrównała na 3:3. Na szczęście opamiętanie przyszło w porę i mecz zakończył się sprawiedliwym zwycięstwem młodych Niemców 5:3. Ostatecznie nie ma więc siary przed Europą i wszystko skończyło się dobrze. Jedyne, co pozostawiło pewien niesmak, to to, iż polska reprezentacja jest tak smutno jednorodna etnicznie. A jej niemieccy rówieśnicy świadczą o różnorodności tamtejszego społeczeństwa. Mamy tu jeszcze wiele do nadrobienia – mamy nadzieję, że ten cały PZPN