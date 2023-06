Rozkręca się sezon na donoszenie na największych wrogów z własnej listy wyborczej

W ­ubiegłym tygodniu dostaliśmy informacje o wsadzeniu za kraty dwóch asystentów społecznych znanego ministra. Oraz o romansie pewnego posła z małoletnią, acz nieściganym przez prokuratora. Musimy zmartwić nasze tym razem nierzetelne wiewiórki. Rzadko kiedy polegamy tylko na jednym źródle, a takie informacje sprawdzamy szczególnie starannie. Ponadto oczernianie bezpodstawne czasem przynosi w polityce równie dobre efekty jak oczernianie uzasadnione. Niestety.

Gdy oczernianie jest uzasadnione, dobrze byłoby zamknąć je działaniami prokuratury i sądu. Ale nie jest to aktualnie takie oczywiste. Obserwujemy bowiem w prokuraturze i służbach ciekawe spowolnienie. Choć nie ma nic wspólnego z wakacjami, to jest to zjawisko cykliczne. Powtarza się zawsze w okolicach wyborów. Prokuratorzy i funkcjonariusze przyjmują wówczas tzw. pozycję wyczekującą, co oznacza faktyczny strajk włoski.

Inna sprawa, że nad ziobrową prokuraturą krąży duch łkającej Sawickiej. Widmo sytuacji, w której jakaś posłanka się rozbeczy i zmieni wynik wyborów, skutecznie powstrzymuje wykonywanie tzw. realizacji.