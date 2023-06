Siostry gotują II Anna Popek z d. Chruzik, Magdalena M. Krupa z d. Chruzik II Cukinia to roślina z grupy dyniowatych. We Włoszech nazywana jest „małą dynią”.

Pokochacie te delikatne piękne, pomarańczowe żółte kwiatki i w sezonie letnim zagoszczą one na Waszych stołach tak często, jak to tylko możliwe, a sezon nie jest długi – trwa od maja do września (pod warunkiem że pogoda dopisze). Kwiaty cukinii bardzo szybko więdną i tracą swoje wartości odżywcze, dlatego należy je spożywać od razu po zebraniu. Cukinia ma dwa rodzaje kwiatów: żeńskie, z których wyrasta słupek, a z niego cukinia, oraz męskie, które możemy zbierać i jeść.