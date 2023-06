Debaty, warsztaty, koncert. 9 czerwca w Katowicach odbędzie się Forum GEN.PL

"Wydarzenie przygotowane przez młodych dla młodych, zaprojektowane tak, by rozwój łączył się z dobrą zabawą, wiedza doświadczonych ekspertów przenikała się z dyskusją przedstawicieli młodego pokolenia" – piszą organizatorzy Forum GEN.pl. Debatom towarzyszyć będą warsztaty. Zaproszenie do podzielnia się swoją wiedzą i doświadczeniem przyjęli m.in. Tomasz Rożek, Jakub Wiech, dr Maciej Kawecki, Jarosław Królewski czy Tim Harford.

Forum GEN.pl. Dyskusje, warsztaty i koncert O.S.T.R.

Uczestnicy Forum będą mieli możliwość nie tylko wysłuchać prelekcji zaproszonych gości, wziąć udział w organizowanych przez nich warsztatach, ale mogą także porozmawiać z prelegentami, przedstawić im swoje pomysły i zainspirować się. W zamierzeniu organizatorów Forum GEN.pl ma być miejscem międzypokoleniowej debaty m.in. na tematy technologiczne, biznesowe, prawnicze, ekonomiczne, medialne czy polityczne. Poruszone zostaną również kwestie, takie jak: wellbeing, podróże, polityka miejska czy medytacja. Na zakończenie wydarzenia zaplanowano koncert - wystąpić ma O.S.T.R.

"Specyfika miejsca pozwala stworzyć wyjątkowy koncept wydarzenia, który zrywa z tradycją licznych sal konferencyjnych.

Zamiast tego powstanie specjalnie zbudowana strefa przystosowana zarówno do debat one-on-one, fire-chatów oraz strefy chill out. Otwarta przestrzeń zewnętrzna zostanie zaadaptowana do licznych spotkań plenerze, a plenerowa strefa chill do wspólnego grillowania oraz piwa pod chmurką" – wskazują organizatorzy.

Wydarzenie współorganizuje 58 organizacji, m.in. Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki, Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, Stowarzyszenie Dla Polski, Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Młodzi dla Polski, Fundacja Służba Niepodległej, Klub Lidera Rzeczypospolitej, Fundacja Centrum Inicjatywa na rzecz Społeczeństwa, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Wstęp na Forum GEN.PL jest wolny, liczba miejsc jest jednak ograniczona, obowiązuje rejestracja przez stronę wydarzenia. Więcej informacji na temat Forum GEN.PL można znaleźć na stronach: forumgen.pl, www.facebook.com/ForumGenPL,