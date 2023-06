Lis włamała się na konto Seweryna? Burza w związku z nagraniem, Giertych kasuje wpis

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie na którym znany aktor Andrzej Seweryn w wulgarnych słowach atakuje przedstawicieli prawicy, nazywając ich faszystami. W rozmowie z Wirtualną Polską dyrektor Teatru Polskiego wyjaśnia, że to nagranie prywatne. Nie padają jednak przeprosiny

Nagranie udostępnił m.in. fotograf Andrzej Hrechorowicz, a za nim przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł PiS Radosław Fogiel. Jak wynika z wpisów internautów, film wcześniej pojawił się na Twitterze dziennikarza Tomasza Lisa, jednak były red. nacz. "Newsweeka" go skasował.

Co mówi znany artysta na nagraniu? – Drogie dziecko, pamiętaj twoje zadanie jest im przyp*****lić – mówi na początku filmu Seweryn, zwracając się do niesprecyzowanej osoby. W dalszej części nagrania w wulgarnych słowach zachęca do stosowania przemocy wobec przedstawicieli prawicy.

Skasowany wpis mec. Giertycha i żarty Fogla

W oświadczeniu wydanym w związku z burzą wywołaną nagranie Seweryn sugeruje, że nagranie został wykradzione z jego prywatnego konta. "Dostało się tam (do mediów społecznościowych - red.) ono z woli tych, którzy mają dostęp do naszych prywatnych kont i którzy, jak sądzę, już nieraz z tej możliwości korzystali" – wskazał aktor.

"Sewerynowi ukradziono nagranie Pegasusem. Zrobią wszystko aby skompromitować Wielki Marsz" – skomentował sytuację znany z krytykowania rządu PiS, mec. Roman Giertych. Wpis byłego wicepremiera pokazał na Twitterze poseł PiS Radosław Fogiel (w formie zrzutu ekranu) ponieważ polityk szybko skasował wiadomość.

"Nawet Giertych się zorientował, że wciskanie silnym razem ściemy o wykradzeniu nagrania, które opublikował Lis, to już za gruba akcja" – stwierdził Fogiel.

"Ciekawe, Andrzej Seweryn zdaje się sugerować, że Tomasz Lis mu się włamał na konto..." – pyta dalej poseł PiS.

