Ważne wieści z Brukseli. Chodzi o zakaz importu z Ukrainy

"Otrzymaliśmy z KE projekt nowego rozporządzenia ws. zakazu importu 4 produktów do krajów 5-tki. Termin obowiązywania zapisany w projekcie to 15 września br. Jest to projekt ale mam nadzieję że wejdzie w życie od jutra;))" – napisał na Twitterze minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

"KE przedłużyła do połowy września unijny zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Ta decyzja UE potwierdza, że podjęta przez nas wcześniej – razem z Robertem Telusem – obrona polskiej wsi i polskich rolników była słuszna i będziemy ją kontynuować!" – napisał Ryszard Madziar, doradca wicepremiera Jacka Sasina.

"Jeszcze w zeszłym tygodniu rozważano przedłużenie zakazu do końca września. Co ważne, możliwe, że po 15 września zakaz będzie mógł zostać ponownie przedłużony. Za takim rozwiązaniem opowiada się minister rolnictwa Robert Telus. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że wolałby, by już teraz wprowadzono zakaz do końca roku" – podaje RMF FM.

Media: Z Polski wywieziono tylko 800 tys. ton ukraińskiego zboża. Reszta zalega

Obietnicę dot. ukraińskiego zboża złożył minister rolnictwa Robert Telus. Przypomnijmy, że w wyniku kryzysu, doszło do zmiany w resorcie rolnictwa. Henryka Kowalczyka zastąpił Robert Telus. Zboże z Ukrainy wjeżdżało do Polski jako tzw. zboże techniczne, bez żadnej kontroli, a następnie zalewało polski rynek. Ustalono, że ziarno będzie mogło być tylko transportowane przez nasz kraj, w specjalnych, zaczipowanych transportach.

Nowy minister zastrzegł, że jeśli taka kwota zboża – 4 mln ton – nie zostanie wywieziona do lipca, to on poda się do dymisji. Nieoficjalnie wiadomo, że w ciągu miesiąca udało się wyeksportować zaledwie 800 tys. ton z ilości obiecanej przez rząd – ustaliła "Rzeczpospolita".

