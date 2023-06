Orędzie prezydenta. Zapowiedział złożenie ustawy

– Dokładnie 20 lat temu odbyło się referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE. 7 i 8 czerwca 2003 r. Polacy podjęli historyczną decyzję. Przytłaczającą większością opowiedzieli się za przystąpieniem do Unii, a tym samym potwierdzili przynależność Polski do świata Zachodu. Podobnie jak miliony Polaków wziąłem wówczas udział w referendum i głosowałem "za". Miałem w pamięci słowa św. Jana Pawła II, że Polska potrzebuje Europy, a Europa Polski. Że nasza ojczyzna powinna dołączyć do Unii – powiedział prezydent.

– Z perspektywy czasu widać wyraźnie, jak dobrą decyzję było wejście Polski do UE. Członkostwo we wspólnocie przyniosło nam wzrost gospodarczy, pozwoliło na otwarcie granic i wzmocniło nasze bezpieczeństwo w wielu wymiarach. Pokazaliśmy też, że znakomicie radzimy sobie w UE. Sukces Polski w UE jest zasługą milionów Polek i Polaków, wielu środowisk, samorządów i organizacji. Wprowadzenie Polski do UE, a następnie zabieganie o jej interesy, może stanowić przykład współpracy rządów o różnych barwach politycznych (...). Chciałbym wszystkim za to podziękować – podkreślił Andrzej Duda.

– Dzisiaj Europa przeżywa trudny czas, mierzy się z konsekwencjami brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Aby im sprostać, potrzebna jest współpraca i perspektywiczne myślenie, planowanie kluczowych spraw z odpowiednim wyprzedzeniem. Do takich spraw należy polska prezydencja w UE, którą obejmiemy za półtora roku. Musimy być do niej doskonale przygotowani – podkreślił.

Będzie prezydencki projekt ustawy

Prezydent przypomniał trzy cele, jakie stawia sobie Polska na ten czas: pogłębienie współpracy transatlantyckiej; dalsze rozszerzenie Wspólnoty o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie, a w przyszłości także i inne kraje do niej aspirujące; wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy.

– To zadania ambitne. Żeby je zrealizować, potrzebna jest bliska współpraca między prezydentem, rządem oraz Sejmem i Senatem. Dlatego już jutro złożę projekt ustawy, który określi ramy tej współpracy w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej – poinformował Andrzej Duda.

– Chciałbym, żeby ta inicjatywa udowodniła, że w sprawach najważniejszych dla Polski cała klasa polityczna może ze sobą zgodnie współpracować. To ważny sprawdzian dla wszystkich sił politycznych – sprawdzian tego, które z nich chcą współpracy na rzecz realizacji naszych celów w Unii Europejskiej. Dlatego apeluję, żeby ustawa przyjęta została niezwłocznie. Jestem przekonany, że tylko przez współdziałanie możemy dobrze wykorzystać szansę, jaką daje nam unijna prezydencja – podkreślił przywódca w orędziu.

twitterCzytaj też:

Fundusz Ochrony Rolnictwa. Jest decyzja prezydenta