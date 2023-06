Znana marka promuje "małżeństwa jednopłciowe". Kampania wywołała kontrowersje

Obchodzony w czerwcu przez środowiska LGBT tzn Miesiąc Dumy to inicjatywa, która powstała w Stanach Zjednoczonych. "Pride Month" ma przypominać o wydarzeniach z 1969 roku, kiedy doszło do nalotu policji na pub Stonewall w Nowym Jorku i protestów środowisk LGBT oraz powstaniu ruchu promującego ideologię LGBT.

Marka Yes wspiera środowiska LGBT

W "obchody" Miesiąca Dumy w Polsce po raz kolejny włączyła się produkująca biżuterię marka Yes.

"Świętujemy Pride Month akcją #YESforLove. Stajemy murem za wszystkimi osobami, które chcą wziąć ślub i móc korzystać z towarzyszących temu przywilejów" – czytamy w mediach społecznościowych firmy.

instagram

"Powiedzcie sobie YES i pokażcie nam tę chwilę. A my w odpowiednim momencie, podarujemy przyszłym jednopłciowym parom młodym obrączki, które będą symbolizowały nie tylko Waszą miłość, ale też równość i wolność" – zachęcają dalej organizatorzy akcji.

"Do 10 lipca kup pierścionek zaręczynowy (...) i zachowaj paragon. Następnie oznacz @bizuteriayes oraz dodaj hashtag #YESforLove w poście zaręczynowym na Instagramie. Kiedy małżeństwa jednopłciowe zostaną zalegalizowane przez polskie prawo, podarujemy obrączki pierwszym 10 osobom!" – czytamy dalej w poście.

Internauci podzieleni kampanią Yes

Chociaż kampania firmy Yes miała na celu promocję środowisk LGBT, nie została ona pozytywnie odebrana przez wszystkich internautów. W komentarzach pod postem promującym akcję część osób wskazuje, że firma powinna rozdać obrączki niezależnie od polskiego prawa, a inni wskazują, że marka chciała tylko wypromować swoje produkty, wykorzystując do tego kwestię sporu o ideologię LGBT.

"Cóż za geniusz marketingu stoi za tą akcją... Wydaj ponad tysiąc i zdobądź dla yes nowych followersów a dostaniesz za to obietnicę na miarę wyborczych akrobacji PiS-u... To jakaś kpina z praw osób LGBTQ" – denerwuje się jedna z internautek.

"Pytanie, czy w ciągu najbliższych 10 lat w Polsce zostaną zalegalizowane związki jednopłciowe w Polsce" – pisze kolejna osoba.

"Pomysł świetny, ale może by tak… dać obrączki już teraz? Obrączka to symbol miłości. Mam nadzieję, że takie prawo będzie możliwe w Polsce już niebawem, ale jeśli znowu Polska nas zawiedzie…zamiast migać się od faktycznego rozdania tych obrączek, może pozwolicie, by czekały na zmianę prawa u wygranych osób? Trochę lepiej by to wpłynęło na odbiór akcji" – pisze inna internautka.

