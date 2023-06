"Może się pan ode mnie odplumka?". Rzecznik MSZ kontra aktywista LGBT

Aktywista LGBT Bart Staszewski zasłynął z kontrowersyjnych działań, w tym rozpowszechniania fake newsów o "Strefach wolnych od LGBT" w Polsce.

Tym razem działacz postanowił zaatakować osoby homoseksualne, które pracują w mediach publicznych oraz w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

"Jestem ciekaw jak to jest być gejem i prowadzić poranne programy TVP, być rzecznikiem PiSowskiego ministerstwa, pracownikiem agencji PR przygotowującej kolejną nagonkę, wiceministrem prowadzącym podwójne życie" – pisze Staszewski na Twitterze. "Jak tacy ludzie tłumaczą sobie do snu, że są dobrymi ludźmi?" – dodaje aktywista.

Na wpis Staszewskiego odpowiedział m.in. rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Przedstawiciel MSZ nie ukrywa, że jest homoseksualistą. W przeszłości wiele razy był już "ofiarą" uwag ze strony aktywisty LGBT.

"Panie Bartoszu a może się pan ode mnie odplumka? Nie jestem pańskim darmowym terapeutą" – napisał Jasina na Twitterze.

Kolejne ataki Staszewskiego na Jasinę

Staszewski krytykuje Jasinę od momentu podjęcia przez polityka pracy w MSZ. Kiedy Jasina rozpoczął pracę w resorcie spraw zagranicznych we wrześniu 2021 roku, wcześniej pracował jako analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, działacz zaproponował "wyśmiewanie" nowego pracownika ministerstwa.

"Jeżeli Łukasz Jasina, nowszy rzecznik MSZ rzeczywiście jest gejem, to oczywiście należy o tym mówić i to wyśmiewać. Ten rząd walczy z osobami LGBT, tworzy strefy wolne od LGBT. To taka sama hipokryzja jak posłanka która po cichu usuwa ciąże i publicznie potępia aborcje. Komedia" – napisał wówczas Staszewski na Twitterze.

Jego wpis momentalnie spotkał się wówczas z krytyczną reakcją różnych środowisk, którzy wytknęli mu hipokryzję i homofobię. "Niby tęczowy, niby walczy o prawa homoseksualistów, a jednak nieprawdopodobny homofob. zamierza wyśmiewać kogoś z uwagi na orientację i poglądy. To jest dopiero hipokryta" – komentował publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Maciej Pieczyński.

