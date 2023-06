Dyskusja nad nowelizacją ustawy o wpływach rosyjskich. Sala obrad niemal pusta

We wtorek w Sejmie odbywa się pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

Choć zarówno politycy PiS, jak i PO bardzo dużo i głośno mówią o ustawie w mediach, w trakcie dyskusji sala sejmowa jest niemal pusta.

Argumentację prezydenta powtórzyła z mównicy sejmowej minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Po jej wystąpieniu głos zabrali przedstawiciele klubów i kół poselskich.

Zmiany zaproponowane przez prezydenta

W przedstawionej nowelizacji prezydenckiej znalazły się trzy podstawowe propozycje: w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie; odwołanie od decyzji komisji (zamiast do sądów administracyjnych, które mogłyby oceniać decyzję tylko pod kątem legalności) będzie mogło być kierowane do sądów powszechnych; zostaną usunięte tzw. środki zaradcze m.in. zakaz sprawowania funkcji publicznych, zakaz dostępu do informacji objętych tajemnicą państwową, zakaz posiadania broni.

Komisja ma się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm (przewodniczącego wskaże premier). Przedstawiciele klubów opozycyjnych już zapowiedzieli, że nie zgłoszą do niej swoich przedstawicieli.

