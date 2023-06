Bosak do PiS: Ośmieszacie państwo polskie i parlament

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

Argumentację prezydenta powtórzyła z mównicy sejmowej minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Po jej wystąpieniu głos zabrali przedstawiciele klubów i kół poselskich.

Bosak: Ośmieszacie państwo polskie

Stanowisko Konfederacji przedstawili posłowie Krzysztof Bosak. Głos zabrał także Janusz Korwin-Mikke.

– Partie rządzące ośmieszają tą ustawą polskie państwo i polski parlament. Mówiliśmy to w poprzednich debatach sejmowych. Ostrzegaliśmy, jeżeli chcecie tropić wpływy innych państw, nie tylko Rosji, bo wpływy innych państw należy tropić, to mieliście na to osiem lat. Powinniście to robić, zachęcamy was do tego. Przestańcie ukrywać obce wpływy – powiedział Bosak.

– Jeżeli w tej chwili okazuje się, że są jakieś rosyjskie wpływy do wyświetlenia, to w pierwszej kolejności tu przed parlamentem powinni się stawić: premier, minister odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne i służby specjalne, minister odpowiedzialny za spółki Skarbu Państwa, minister odpowiedzialna za energetykę. Powinni wyjaśnić, jakie wpływy ukrywaliście przez osiem lat. Dlaczego my o nich nie wiemy? Jaka strategia, jaki cynizm polityczny stał za tym, że zachomikować jakieś kwity na czas kampanii wyborczej? Jeżeli mieliście przykłady złamania prawa, to wiecie doskonale, że mieliście obowiązek zgłosić to do prokuratury. Jeżeli macie dowody na istnienie takich wpływów zagranicznych, w tym rosyjskich, które nie są złamaniem prawa, ale je ukrywaliście, to wy jesteście winni i wy musicie za to odpowiedzieć – powiedział poseł.

W dalszej części wystąpienia polityk zwrócił uwagę m.in., że do ustawy dopisano kwestię chorób zakaźnych. – Czego się boicie? Niekorzystnych kontraktów z Pfizerem, gdzie wasz minister zdrowia w tej chwili żali się do prezesa Pfizera, że musi płacić, że zamówił miliony dawek, których nikt nie chce – powiedział Bosak.

PiS popiera prezydencką nowelizację

W imieniu klubu parlamentarnego PiS głos zabrał poseł Piotr Kaleta. Polityk powtórzył narrację PiS, że "kto nie ma nic na sumieniu, nie będzie lękał się tej komisji". Twierdził też, że jest to "komisja prawdy". Ponadto ocenił, że oczekiwania Polaków, żeby powstała taka komisja są "bardzo duże". Kaleta ocenił, że opozycja krytykuje tę ustawę z powodu "ogromnego strachu przed dojściem do prawdy".

Polityk powiedział, że klub PiS będzie głosował za dalszym procedowaniem ustawy prezydenta Dudy.

Budka: Ustawa o kompromitacji

Stanowisko Platformy Obywatelskiej przypomniał szef klubu Borys Budka.

Budka powiedział, że ustawa powinna nosić tytuł "ustawa o kompromitacji" PiS i prezydenta Dudy. – Ustawa jest bublem prawnym i wprowadza do polskiego porządku prawnego bolszewicką komisję z partyjnego nadania, która nie ma zajmować się prawdą, tylko nagonką na tego, kto wygrywał z PiS-em, wygra z PiS-em i tego, kogo Jarosław Kaczyński boi się najbardziej, czyli nagonką na Donalda Tuska – powiedział poseł. Jak dodał "tej ustawy nie da się naprawić", ponieważ jest niekonstytucyjna i ma na celu tylko jedno – "wyeliminowanie przeciwników politycznych z życia publicznego".

Zmiany zaproponowane przez prezydenta

W przedstawionej nowelizacji prezydenckiej znalazły się trzy podstawowe propozycje: w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie; odwołanie od decyzji komisji (zamiast do sądów administracyjnych, które mogłyby oceniać decyzję tylko pod kątem legalności) będzie mogło być kierowane do sądów powszechnych; zostaną usunięte tzw. środki zaradcze m.in. zakaz sprawowania funkcji publicznych, zakaz dostępu do informacji objętych tajemnicą państwową, zakaz posiadania broni.

