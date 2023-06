Zmiana szefa CIR? Rzecznik rządu dementuje

"Jarosław Kaczyński ogłosi swoje wejście do rządu na konwencji organizowanej za półtora tygodnia. Najprawdopodobniej odbędzie się ona 24.06 w Łodzi. Wicepremierowi Kaczyńskiemu mają podlegać kluczowe departamenty w Kancelarii Premiera. Planowana dymisja szefa CIR. Następca dyrektora CIR Tomasza Matyni ma pochodzić z kręgu osób zbliżonych do sztabu wyborczego PiS. 'Chodzi o to aby przestały istnieć dwa ośrodki prowadzące kampanię wyborczą' – mówi Radiu ZET polityk Prawa i Sprawiedliwości" – napisał na Twitterze reporter Radia Zet Mariusz Gierszewski.

Na rewelacje dot. zmian w Centrum Informacyjnym Rządu zareagował rzecznik rządu. "Nie ma planów zmiany na stanowisku dyrektora CIR:)" – tak Piotr Müller zareagował na wpis Gierszewskiego. Centrum Informacyjne Rządu w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest komórką odpowiedzialną za relacje i kontakty Premiera i Rady Ministrów z mediami i obywatelami. Jest organem upoważnionym do udzielania odpowiedzi w imieniu Rządu RP, oraz podległych im struktur KPRM na zadawane pisemne pytania. CIR stanowi zaplecze dla funkcjonowania rzecznika prasowego rządu.

Kaczyński wraca do rządu? "Nie jest to wykluczone"

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki został zapytany przez dziennikarza o ewentualne zmiany w Radzie Ministrów i możliwość powrotu do rządu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Powiedziałbym tak: zawsze (Kaczyński - red.) może wrócić do rządu, no bo on jest przecież liderem naszego środowiska i partii. Nie jest to żadna jeszcze oficjalna wiadomość, poczekajmy do decyzji, które prawdopodobnie zapadną w końcu czerwca. Nie jest to wykluczone – komentował sprawę Terlecki.

– Chodzi o (...) wzmocnienie, zdyscyplinowanie prac rządu w tych ostatnich miesiącach przed kampanią. Chcemy uniknąć takiej sytuacji, że poszczególne resorty działają trochę w oderwaniu od całości. To zawsze jest taki pośpiech przed końcem kadencji, żeby zdążyć jeszcze złożyć projekty ustaw, coś pozgłaszać, pozałatwiać – tłumaczył dalej wicemarszałek Sejmu.

– Czasem to są takie rzeczy, które można było załatwić wcześniej, ale się z tym zwlekało i to zostaje na ostatnią chwilę, a z kolej posiedzeń Sejmu już dużo nie będzie. Chodzi o to, żeby to wszystko spiąć też z naszym programem, naszymi zaleceniami partii – dodał polityk. – Tu też chodzi o wzmocnienie pozycji premiera w ostatnich miesiącach, żeby ten rząd resortowy skupić w jednym ręku premiera rządu. To jedno z rozważanych rozwiązań (że byłby premier i jeden wicepremier) – stwierdził szef klubu parlamentarnego PiS.

