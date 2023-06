Prezydencka nowelizacja ustawy o komisji. PiS wygrał głosowanie w komisji sejmowej

Poseł Lewicy Jan Szopiński zgłosił poprawkę, aby uchylić ustawę pierwotnie podpisaną przez Andrzeja Dudę, jeszcze zanim głowa państwa zgłosiła nowelizację. Argumentował, że to "honorowe wyjście dla prezydenta". Propozycja została jednak odrzucona.

Komisja sejmowa przyjęła projekt prezydenta

Z kolei parlamentarzysta Polski 2050 Tomasz Zimoch zgłosił wniosek formalny, aby przerwać obrady i wrócić do nich w piątek. Swoją propozycję uzasadnił tym, że posłowie nawet nie mieli okazji zapoznać się z poprawkami zgłoszonymi przez Piotra Kaletę z PiS. Wniosek przepadł. Za głosowało 21 członków, a przeciw 22.

Ostatecznie komisja podjęła decyzję o poparciu projektu prezydenta Dudy. Za projektem głosowało 22 posłów, nikt się nie wstrzymał, ani nie był przeciw. Swojego głosu ws. poprawek nie oddała opozycja.

Zmiany zaproponowane przez Andrzeja Dudę

W przedstawionej nowelizacji prezydenckiej znalazło się kilka zmian. Trzy podstawowe propozycje prezentują się następująco: w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie; odwołanie od decyzji komisji (zamiast do sądów administracyjnych, które mogłyby oceniać decyzję tylko pod kątem legalności) będzie mogło być kierowane do sądów powszechnych; zostaną usunięte tzw. środki zaradcze m.in. zakaz sprawowania funkcji publicznych, zakaz dostępu do informacji objętych tajemnicą państwową, zakaz posiadania broni.

