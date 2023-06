Zełenski rozmawiał z Dudą. "Wspólnie przygotowujemy konkretne materiały na szczyt NATO"

W środę wieczorem prezydenci Polski i Ukrainy odbyli rozmowę, której tematem była m.in. kwestia ewentualnego przyjęcia Ukrainy do NATO w przyszłości.

Zełenski: Polska podchodzi realistycznie

– Właśnie rozmawiałem z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą. To była godzinna rozmowa, głównie o kwestiach bezpieczeństwa. O obecnej sytuacji na polu walki, broni dla naszej armii i amunicji. Podziękowałem mu za wypełnienie wcześniejszych porozumień w zakresie obronności – powiedział prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w nagraniu do narodu ukraińskiego opublikowanym wieczorem na Facebooku.

– Oczywiście w każdej rozmowie zwracamy uwagę na długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa, nie tylko dla nas – dodał.

– Polska dość realistycznie podchodzi do konieczności przynależności Ukrainy do NATO. To jest cel, który musimy osiągnąć. Wspólnie przygotowujemy konkretne materiały na szczyt NATO w Wilnie. To jest dokładnie ten moment, gdy rosyjskie przypuszczenia, iż ktoś w NATO wciąż boi się Rosji, muszą by kompletnie obalone. Takie przypuszczenia napędzają rosyjskie, agresywne ambicje. Musimy je zneutralizować. Dziękujemy Polsce za wsparcie dla Ukrainy i prawdziwe wzmacnianie NATO – mówił Zełenski.

Kułeba: NATO potrzebuje Ukrainy

Tymczasem minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba rozmawiał ze swoją niemiecką odpowiedniczką Annaleną Baerbock na temat przygotowań do szczytu NATO w Wilnie. Kułeba napisał na Twitterze, że podziękował Baerbock za wsparcie i poruszył temat szczytu NATO w Wilnie.

"Stanowisko Ukrainy jest jasne: tworzenie Rady NATO-Ukraina, bez zdecydowanego ruchu w kierunku członkostwa Ukrainy w Sojuszu, jest jak dostarczanie czołgu bez broni. NATO potrzebuje Ukrainy jako sojusznika, a nie tylko uprzywilejowanego partnera" – podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji.

Wcześniej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wyjaśnił, że ewentualne utworzenie Rady Ukraina-NATO oznaczałoby znaczne wzmocnienie partnerstwa między NATO i Kijowem. Dodał, że byłby to organ zdolny do podejmowania wspólnych decyzji. Stoltenberg powiedział, że trwają konsultacje dotyczące modelu drogi Ukrainy do NATO.

