"Głupiutka dziewczyneczka". Marcin Rola atakuje Igę Świątek

Krytyka pod adresem polskiej tenisistki związana jest z żołto-niebieską wstążką, którą Iga Światek przyczepia do czapki w czasie turniejów. Zawodniczka wspiera Ukrainę od momentu rozpoczęcia wojny wywołanej przez prezydenta Rosji Władimira Putina.

Rola o Świątek: Głupiutka dziewczyneczka

Kiedy 10 czerwca Świątek, po trudnym początku meczu z Karoliną Muchovą, wygrała turniej French Open, Rola komentując sukces tenisistki skrytykował wstążkę na jej czapce.

– Głupiutka dziewczyneczka kupę kasy wygrywa i pewnie nie wie co z życiem i forsą zrobić. Nie podoba mi się pani Igo, że pani prezentuje inne barwy niż polskie. Pani jest Polką czy pani jest Ukrainką? – mówił dziennikarz na antenie kanału wRealu24. – Jakie pani barwy przyjmuje? Bardzo mi się to nie podobało. Takie to jest małe. Ileż można tkwić i robić ze swojego kraju bantustan? Ileż można ciągle tak się upadlać? – dodał Rola.

– Zobaczcie, wybitna tenisistka, ale nie podoba mi się to. Może przesadzam, ale nie podoba mi się, że polski sportowiec na arenie międzynarodowej prezentuje inne barwy niż polskie. Ja wiem, patologia intelektualna polskojęzyczna zaraz powie, żeby się nie czepiać. To są przygłupy bądź antypolskie przygłupy. Po prostu mi się to nie podoba. Niech się pani zdecyduje i określi kim pani jest – stwierdził dalej dziennikarz.

Fala krytyki i tłumaczenie Roli

Wypowiedzi Roli spotkały się z falą krytyki, a wiele osób tłumaczy, że wstążka jest tylko symbolem wsparcia dla walczącej Ukrainą. W reakcji na głosy krytyki dziennikarz wycofał się z ostrych słów, jednocześnie podtrzymując krytykę pod adresem tenisistki.

twitter

"Szanowni Państwo, gratuluję Pani Idze Świątek ogromu sukcesów i gigantycznego talentu sportowego. W żaden sposób nie chciałem jej także nigdy urazić bo podziwiam jej talent i ogrom samozaparcia w realizacji swoich sportowych sukcesów" – czytamy we wpisie Roli na Twitterze.

"Jednak bardzo nie podoba mi się, że polski sportowiec reprezentujący Polskę prezentuje inne barwy niż wyłącznie Biało-Czerwone. To całkowicie moja subiektywna opinia i przy niej pozostaje. Życzę Pani Idze Świątek ogromu sukcesów w sporcie jak też w życiu prywatnym" – dodał dziennikarz.

Czytaj też:

Rusin świętuje zwycięstwo Świątek i uderza w PiS. "Wygramy na jesieni"Czytaj też:

Triumf Igi Świątek. Polka zwyciężczynią French Open