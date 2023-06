"Dzieci przyszłością Polski". W niedzielę Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny

W tym roku marsze pro-life odbędą się w około 80 polskich miejscowościach, w których przewidywany jest udział kilkudziesięciu tysięcy uczestników.

„Na marszach spotykają się rodziny i swoim szczęściem inspirują i przekonują innych" – mówi Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, organizator marszu. „Zapraszamy rodziców i dziadków z dziećmi oraz przyszłych rodziców. Zachęcamy wszystkich do udziału. Razem jesteśmy jak jedna rodzina" – zachęca Paweł Ozdoba w rozmowie z Family News Service.

„Marsz jest wyrazem poparcia małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. W dzisiejszych czasach konieczne jest danie publicznego świadectwa. Ważne jest to, aby stanąć w obronie tych wartości, które tak często są atakowane" – zaznacza Paweł Ozdoba.

Kryzys demograficzny jako wyzwanie

Tegoroczne hasło marszu – „Dzieci przyszłością Polski" – nawiązuje do obecnego w Polsce kryzysu demograficznego oraz do wrześniowej beatyfikacją rodziny Ulmów, kiedy na ołtarze po raz pierwszy w historii Kościoła zostanie wyniesione nienarodzone dziecko. Paweł Ozdoba podkreśla, że hasło tegorocznego marszu przypomina o potrzebie dostrzeżenia także w dzieciach nienarodzonych przyszłości kraju. „O nie musimy się wciąż troszczyć, aby zawsze miały prawo do życia i aby nikt nie odbierał im tego fundamentalnego prawa" – mówi organizator marszu. „Na pewno będziemy się duchowo łączyć z beatyfikacją i już podczas marszu znajdą się drobne akcenty nawiązujące do tego wyjątkowego wydarzenia" – podkreśla.

Uczestnicy marszu będą mogli podjąć dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. „Będzie to nasz duchowy dar w nawiązaniu do hasła wydarzenia. Będziemy także przypominać nauczanie Jana Pawła II o prawie do życia. On jest patronem rodziny właśnie za swoją niezłomność w głoszeniu cywilizacji życia" – informuje Paweł Ozdoba. Dodaje: „Chcemy być jasnym sygnałem, że wciąż pamiętamy o nauczaniu papieża Polaka, uważamy je za cenne i ważne".

"Święto całych rodzin"

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w 2006 roku w Warszawie. Od tamtej pory organizacji wydarzenia podjęło się ponad 150 miejscowości i miast z całej Polski. Uczestniczą w nich rodzice z dziećmi, osoby starsze, członkowie ruchów i stowarzyszeń oraz osoby publiczne. W 2022 roku w samej Warszawie maszerowało blisko 10 tys. osób. „W tym roku także spodziewamy się dobrej frekwencji. Hasło marszu nas zobowiązuje, dlatego dzieci, które pojawią się z rodzicami, dziadkami, będą miały zapewnione wspaniałe atrakcje. Będzie to duże święto rodzin, wielkie święto dzieci" – zapewnia Paweł Ozdoba.

Warszawski marsz wyruszy o godz. 11 z Placu Zamkowego. Po jego zakończeniu Mszę św. o godz. 13 w Bazylice św. Krzyża odprawi i homilię wygłosi ks. prof. Robert Skrzypczak. Honorowym patronatem wydarzenie objął przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, a inicjatywę błogosławią kard. Kazimierz Nycz i bp Romuald Kamiński. Tylko 18 czerwca Marsze przejdą ulicami Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Sieradza, Żar, niewielkiej Koprzywnicy w woj. świętokrzyskim i wielu innych miejscowości. Pozostałe Marsze będą odbywać się w różnych częściach Polski aż do końca września.

Do wzięcia udziału w tegorocznym marszu zachęcają m.in. aktorzy Marcin Kwaśny i Dariusz Kowalski, dziennikarze Jan Pospieszalski, Grzegorz Górny i Krystian Kratiuk.

