Okęcie: Delegacja z RPA utknęła w samolocie. Nie chciała opuścić go bez broni

Od kilkunastu godzin samolot RPA z blisko 100 osobami na pokładzie stoi na płycie Lotniska Chopina w Warszawie – poinformowało przed południem Radio Zet. "Jest to jedna z maszyn delegacji prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy, który w czwartek 15 czerwca był w Polsce. Głowa państwa odleciała drugim samolotem do Kijowa, gdzie wraz z przedstawicielami innych państw z Afryki przygląda się skutkom wojny Rosji i Ukrainy (...). Po południu prawdopodobnie samolot odleci do RPA. Rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont zapewniła Radio ZET, że pasażerom dowożone są napoje i jedzenie" – podała rozgłośnia.

Delegacja z czterech państw afrykańskich (RPA, Komorów, Zambii i Senegalu i premier Egiptu) ma spotykać się w w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim; z kolei w sobotę mają odwiedzić Władimira Putina.

W Polsce Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Związku Komorów Azali Assoumani, następnie z prezydentem Republiki Zambii Hakainde Hichilema, a także z prezydentem Republiki Południowej Afryki Cyrilem Ramaphosą. W rozmowach uczestniczył szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz

Straż Graniczna wydała komunikat

"Informujemy, że delegacja z RPA dobrowolnie zdecydowała o pozostaniu na pokładzie samolotu czarterowego, którym wczoraj przyleciała do Polski. Członkowie delegacji mieli ze sobą broń, na którą nie posiadali pozwolenia na jej wwóz, ale sami mogli opuścić samolot. Pasażerowie podjęli decyzję o pozostaniu na pokładzie samolotu do czasu kontynuacji lotu. Załoga samolotu została odprawiona przez funkcjonariuszy SG i udała się na odpoczynek" – poinformowała Straż Graniczna.

Jest też komentarz sekretarza stanu w KPRM Stanisława Żaryna: "Ważne! Pasażerowie samolotu z RPA, który wylądował w Warszawie, nie mieli pozwolenia na posiadanie w Polsce broni. Nie otrzymali zgody na wyjście z samolotu z bronią. Uznali, że pozostaną na pokładzie.W tej sprawie kolportowane są oskarżenia pod adresem Polski o rasizm. To nonsens".

